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社會 社會焦點 保障人權

丈夫想傳宗接代　難孕人妻含淚簽字離婚...真相是小三搶先上位

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人夫自稱為傳宗接代向妻子提出離婚，事實上是因搞大小三肚子。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台北報導

台北一名任職醫院的藥師人妻在結婚4年後，丈夫突稱家中二老不能沒有孫子，但不想讓流過產的妻子壓力太大，提出離婚，人妻不得已只好答應簽字，2年後才意外得知渣夫早在離婚前就搞大小三肚子，氣炸提告2人。由於2人皆未出庭或提出辯狀，台北地院依正宮所述判賠30萬元。

人妻小芬（化名）主張，她與丈夫阿輝（化名）在2015年結婚，期間曾懷過孕，但因胎兒發育不良而流產，2021年適逢疫情爆發，她身為醫院藥師得長期待在高染疫風險區，為了保護家人，減少與家人朋友接觸的生活模式。

一段時間後，阿輝藉口稱因父母為了躲避疫情搬到三峽住，他得搬回萬華老家暫住幫忙遛狗，小芬沒想太多便答應，直到2021年11月底，阿輝突然表示不能讓父母沒有孫子，但又不想讓妻子有壓力，提出離婚的想法，小芬見阿輝心意已決，無奈只好答應簽字離婚。

今年4月間，小芬無意間在社群網站上發現阿輝離婚沒多久就與另名女子結婚，女子甚至在2022年7月20日自曝已經懷孕38周，並在7月21日生產，往回推算受孕日竟是在2021年10月28日，也就是與阿輝離婚前1個月前，瞬間得知真相的小芬氣炸，向2人提告求償100萬元。

由於阿輝與小三未於言詞辯論期日到庭，亦未提出書狀答辯或陳述，法官根據小芬提出的IG貼文等證據，認定阿輝在離婚前與小芬發生性行為並生子，判賠30萬元。可上訴。

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