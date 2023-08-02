婚宴前老婆自曝「連結同學」12次　夫崩潰硬吞！辦完全告了

記者黃翊婷／綜合報導

徐姓人夫2022年11月間發現胡姓妻子突然情緒低落，關心詢問才知道，妻子不僅外遇蔡姓同學、發生12次性行為，還被對方催討約會費用，當時夫妻倆即將補辦婚宴，臥病在床的奶奶也很期待婚禮，他只好先忍下來，等事情都處理好了，再對妻子、蔡男提告求償50萬元。雖然蔡男矢口否認，但並未獲得南投地院法官採信，最終被判應與胡女連帶賠償20萬元給徐男。

▲胡女向丈夫自曝外遇，同時坦承與蔡男發生過12次性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

徐男在判決書中主張，和妻子是在2018年12月結婚，2021年底妻子的態度突然變冷淡，在家中使用手機通話、打字聊天還會刻意閃躲遮掩，但他沒有多問，直到2022年11月某日返家時，發現妻子情緒低落，開口關心，妻子才坦承早在2019年12月底就瞞著家人與同學蔡男發生婚外情，而且在2019年12月至2022年1月間一共發生12次性行為。

徐男表示，妻子都是在返回台北娘家時與蔡男見面約會，然而，蔡男不斷向妻子索討交往時付出的金錢，妻子無法承受內心的壓力與煎熬，才選擇向他坦白，當時夫妻倆即將補辦婚宴，臥病在床的奶奶也很期待婚禮，所以他選擇先隱忍，等到事情處理完再來考慮怎麼處理夫妻倆的關係，以及對妻子、蔡男提告求償50萬元。

對於丈夫的控訴，胡女坦承確實在2019年12月至2022年1月間與蔡男發生過12次性行為，時間、地點都正確，她也同意賠償。

蔡男則辯稱，徐男的指控與事實完全不符，單憑對話紀錄根本無法證明他與胡女是否曾發生性行為，況且徐男和胡女已經在2023年4月間公開對外舉行婚宴，期間徐男還自創歌曲唱給胡女聽，顯見夫妻倆仍十分恩愛，如果他真的跟女方發生婚外情，他們的表現怎麼可能那麼親密。

不過，證人A出庭證稱，胡女是弟弟的高中同學，雙方因此認識，有一次胡女回娘家時，詢問蔡男能不能順便載她去捷運站，並且說出蔡男的綽號，恰巧就與傳送曖昧訊息的帳號暱稱一樣，「他們那群高中同學都是那樣叫他」；此外，大家還曾相約到小琉球、桃園、宜蘭遊玩，如果有過夜，胡女和蔡男都是同住一間房，出遊時也會牽手、擁抱，相處模式就像情侶。

南投地院法官認為，證人A與徐男、胡女、蔡男都沒有親屬關係，只是一般朋友，應該不會冒著偽證罪的風險，故意做出不利於胡女、蔡男的證述，因此採信證人的證言。

法官接著表示，從上述證言及其他證據中可知，2021年3月14日、4月17日胡女、蔡男等人曾一同出遊，住宿時兩人同住一房，當時女方已經結婚，男方也知悉此事，縱使難以證明兩人是否曾發生性行為，但同住一房明顯已經踰矩，確實侵害到徐男的配偶身分法益，且情節重大，最終判兩人應連帶賠償20萬元較為適當，全案仍可上訴。