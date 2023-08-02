老公親她臉頰！5歲女兒「突冒1疑問」　人妻一聽驚覺綠炸

▲5歲女童向媽媽提出疑問，直接曝光了爸爸的婚外情。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

泰國一對夫妻幫5歲女兒過生日，老婆計畫在切蛋糕時拍全家福，趁機要求老公「久違地」親一下自己的臉頰，不久後孩子竟語出驚人詢問，「媽媽，妳知道為什麼爸爸不再親妳了嗎？他每天下午都會親一個漂亮的女生呢」，她聽完這番話，才驚覺慘遭背叛。

Thaiger報導，30多歲的珍（Jean，化名）與丈夫結婚8年、育有1女，原本一家三口過著平靜幸福的生活，但老公近期工時不穩，逐漸與家人疏遠。珍希望夫妻倆晚上能夠一起陪伴女兒，或在深夜時分親熱，卻都因為先生還沒下班或太疲憊，而未能如願，但儘管她為此煩惱，卻沒有想太多。

女兒5歲生日那天，珍精心籌備了一系列慶生活動，而在拍攝全家福時，老公對於親吻的要求感到明顯猶豫，但後來還是照做了。等到丈夫出門買飲料時，女兒才透露，自己每天目睹爸爸親吻別的女生，「他接我放學的時候，我看到的。他叫我不要告訴妳。這是我們之間的秘密。」

珍對此震驚不已，隨後與丈夫展開激烈爭執，2人目前已經談到離婚、財產分配及孩子監護權。珍表示，女兒以為自己應該為父母的分開負責，甚至為此頻頻道歉，她只能愧疚地安慰孩子「這一切都不是妳的錯」，而是大人的行為影響了整個家庭。