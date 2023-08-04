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大陸 大陸焦點 特派現場

驚見新婚尪與弟弟「有一手」！她翻結婚照哭了：原來我是局外人

新娘翻看結婚照回味，竟發現老公與弟弟十指緊扣。（圖／翻攝自微博）

▲新娘翻看結婚照回味，竟發現老公與弟弟十指緊扣。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸河南一名鄧姓新娘近日才剛晉升人妻，沒想到當她翻看結婚典禮的照片回味時，竟意外發現「老公與別人緊牽著手」，眼前這幕讓她崩潰大喊「原來我是局外人！」

據陸媒報導，鄧女近日才剛與老公完婚，周二（1日）她突然興起拿出結婚照，想好好回味當時幸福的時刻，怎料她一翻開竟看見老公的右手與弟弟十指緊扣，彷彿2人才是婚禮的主角，讓她含淚直呼「我像個局外人」。

她向弟弟攤牌後，對方連忙解釋是司儀「下指導」讓他們牽手，得知真相後鄧女才破涕為笑，甚至嘲笑了弟弟一番。

照片曝光後，網友紛紛笑虧，「都是一家人，不要分你我」、「這才是真愛啊，估計是第一次拍結婚照有點緊張吧」、「哈哈哈腦補了很多情節出來」、「有照片為證，不好抵賴了」、「看來兄弟感情真的很好，司儀說讓牽手但沒說要十指相扣。」不過也有人認為這沒什麼，「就算和弟弟十指相扣也沒毛病啊，感情好啊」、「我們這邊兄弟感情好也都會這樣，不用鑽牛角尖！」

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