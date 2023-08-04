與獨具特色的創作者共同綻放！加入UNI water風格共創計畫　打破一切框架做自己

你也是渴望展現自我，想證明自己與眾不同的新人類嗎？思緒中無限的創意無處宣洩，渴望將這些獨特的想法轉化為真正的藝術作品，UNI water發起了「2023風格共創計畫」，這是一個讓你綻放出真正獨一無二風格的舞台，一個讓你將創意化為現實的夢幻機會，UNI water請了6位來自音樂界與插畫界的創作者，與你一同融入這個獨特的創作過程，將你的想法和他們的才華結合，打破一切框架，讓獨一無二的自我綻放，創造出專屬於你的作品！

UNI water邀來的六位創作者大有來頭，都靠著創造力不斷挑戰自己，成為最獨特又亮眼的那個人！邀請橫掃各大獎項的ABAO阿爆、衛柔伊、阿蘭AC等3位音樂人打造全新的音樂風格，其中原住民歌后ABAO阿爆透過音樂打破框架，擁抱自已的文化，她說「音樂就跟水一樣，包容一切，可以隨心所欲成為你想成為的樣子」，將UNI water打造出結合電音的新風格音樂，音樂人衛柔伊不只音樂上受到矚目、IG Reels短影片百萬觀看獲得網友高度關注，這次想以放克舞曲督促大家放下包袱，她說「音樂是發現自己的力量，說出不敢的事就用音樂唱」，樂團主唱阿蘭AC一路堅持自我的價值，將UNI water的概念融合擅長的Ｒ＆Ｂ，用節奏藍調、節拍與自己的和聲，創作出獨特的音樂。

另外3位插畫家周依、吳騏、李佳蔓也將UNI water重新設計出獨特的插畫，喜歡新鮮感以設計玩出新花樣的周依，曾與日本樂團、日本知名百貨、美國蘋果總部做出不同的合作嘗試，她透過UNI water品牌概念，將文字轉化成色彩強烈而大膽的插畫，鼓勵大家「像UNI water一樣奔跑，沖向自己喜歡的」，曾受邀到台灣燈會、金門、上海、深圳各地進行創作的吳騏，以繽紛色彩、奇幻有趣的徒刑創作新作品，鼓勵大家一起將夢想化為勇氣，追尋屬於自己的天空，原本是服裝設計師的李佳蔓因為清楚自己要的是什麼，更勇於追尋夢想成為插畫家，擅長細膩豐富的筆觸，創作出與UNI water一起自在起舞的活力插畫，提醒自己保持活力、活絡想像，這六位獨一無二的創作者以自身的經歷鼓勵大家發掘並找出自己的獨特！

只要簡單三步驟，即可與6位創作者打造出屬於自己的全新創作！

即日起進入活動頁面►https://bit.ly/3pHuVHo

1. 選擇藝術家與音樂家：創作者會在每一個選擇給予他的理念，由你決定要跟哪位藝術家與音樂家合作。

2. 直覺回答三個題目：與你有共鳴的創作者合作，結合音樂與插畫，作品由你重新詮釋！

3. 完成並分享你的作品：由你和創作者共創的作品，滿足視覺與聽覺的雙重饗宴，分享在社群平台Show出來吧！

這是一個缺少你就無法成立的計畫！UNI water風格共創計畫2023邀請你一起創作，與這些才華橫溢的藝術家一同展現探索無限可能，將共創出來的作品分享至任何社群平台，即可填寫抽獎資料享有抽獎資格，7/31與8/31分別將抽出25名得獎者，可獲得獨一無二的「共創作品限定專屬卡帶」，讓你的才華與自信綻放無限！

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