　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「閃電五連鞭」馬保國終於贏了！徒手壓壯漢怒喊：敢動我就揍你

記者閔文昱／綜合報導

自詡「渾元形意太極」掌門人的大陸男子馬保國，過去曾30秒內遭業餘拳手KO三次、大秀「閃電五連鞭」等搞笑表演，被專業人士認為是中華武術界的「崩壞」危機。不過，有民眾近日卻拍下，高齡71歲的他，竟在大陸河南某處車站徒手壓制一名酒醉壯漢，且過程還相當霸氣，引發網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，馬保國近日再度登上熱搜，因為有民眾拍下他近日在車站等火車時，遇到一名約30多歲的壯碩男子正酒醉鬧事，沒想到馬保國竟挺身而出，獨自出手將這名男子壓制在椅子上，直到站務人員前來接手。

▲大陸「渾元行意太極拳」掌門人馬保國近日被民眾拍下，在車站壓制一名酒醉男子。（圖／翻攝自微博）

▲大陸「渾元行意太極拳」掌門人馬保國近日被民眾拍下，在車站壓制一名酒醉男子。（圖／翻攝自微博）

根據影片，只見馬保國將男子壓制在椅子上後，對方仍不斷掙扎，試圖擺脫他的控制，但馬保國仍不為所動，嘴上也一邊嚴厲喝斥，「你不打我我就原諒你，你也不打」、「你敢動我就揍你！」整個過程相當霸氣，嚇得一旁站務人員也出言安撫「老先生先別動手！你先別動手！一會咱好好的說吧！」

畫面一曝光馬上引發瘋傳，不少網友紛紛表示「馬大師還是有兩下的，70多歲的老人了」、「別的不說，見義勇為值得稱讚」、「什麼老先生！那是馬宗師！」、「嘲諷他的網友多半不敢上去對付醉漢吧」、「這老頭身體可以啊，還能見義勇為」、「馬保國只是打擂台輸了，但是要打一個沒練過的勝算還是很高的」。

ET快訊
Na媽痛訴霸凌消失1周　宣布懷三寶「暫停更新」：做了不好示範
快訊／嘉義縣1地區明停班課！颱風假一次看
中華隊單日進帳3銀2銅
卡努颱風　交通異動懶人包！
「8大苦命臉」特徵曝光！　中越多越坎坷
中華女子體操　世大運隊史最佳第4名
新竹男颱風天「全裸趴趴走」　路人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「閃電五連鞭」馬保國終於贏了！徒手壓壯漢怒喊：敢動我就揍你

賴清德8月將過境美國　國台辦批「徹頭徹尾的麻煩製造者」

賴清德訪巴拉圭將過境美國　陸：反對台獨分子以任何名義「竄美」

正妹患「東方美女病」險喪命！突意識不清送醫...誘因竟是一頓燒烤

陸30歲男患淋病「堅持沒亂搞」　想起10天前「飯店毛巾擦下體」

車開一半「引擎蓋飛走」疑似用膠水黏　公司駁斥：不會自動脫落

陸長征4系列火箭第100次發射　送低軌衛星風雲三號第6星上太空

陸公安部：放寬Ⅰ型大城市落戶條件　完善超特大城市積分落戶政策

大媽吃到飽剩菜「倒進鄰桌鍋裡」　他取餐回來…見多出一坨怒抓包

浙江大客車隧道口突加速衝撞多輛小客車　行車記錄器畫面曝

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

爛番茄滿分神劇《大熊餐廳2》回歸　「暴力廚房」升級！外媒盛讚：果然沒失望

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

勇敢媽堅持生下兔唇寶　遭網友譴責「霸氣回應」

「閃電五連鞭」馬保國終於贏了！徒手壓壯漢怒喊：敢動我就揍你

賴清德8月將過境美國　國台辦批「徹頭徹尾的麻煩製造者」

賴清德訪巴拉圭將過境美國　陸：反對台獨分子以任何名義「竄美」

正妹患「東方美女病」險喪命！突意識不清送醫...誘因竟是一頓燒烤

陸30歲男患淋病「堅持沒亂搞」　想起10天前「飯店毛巾擦下體」

車開一半「引擎蓋飛走」疑似用膠水黏　公司駁斥：不會自動脫落

陸長征4系列火箭第100次發射　送低軌衛星風雲三號第6星上太空

陸公安部：放寬Ⅰ型大城市落戶條件　完善超特大城市積分落戶政策

大媽吃到飽剩菜「倒進鄰桌鍋裡」　他取餐回來…見多出一坨怒抓包

浙江大客車隧道口突加速衝撞多輛小客車　行車記錄器畫面曝

卡努滯留打轉！暴風圈「就在頭頂」　9公路今晚起陸續預警封閉

「閃電五連鞭」馬保國終於贏了！徒手壓壯漢怒喊：敢動我就揍你

把握「天赦日」求好運！　3生肖留意祈福細節

不斷更新／北北基桃「明正常上班上課」！嘉義縣1地區深夜轉彎了

Stellantis集團最受歡迎車廠公布！Fiat再度稱霸　熊貓小車賣最好

Na媽痛訴霸凌消失1周　宣佈懷三寶「暫停更新」：做了不好的示範

基隆明上班上課！紅黃線停車7點前需駛離　路邊停車恢復收費

中華隊單日進帳3銀2銅　跆拳道田徑都有斬獲、王星皓游出銀牌

母殺2子輕生！友人曝「發爐4天」路邊看到2小孩：房子傳來叫聲

台南公私協力為托育品質把關　社會局表揚44家評鑑績優托嬰中心

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

大陸熱門新聞

朋友狂送226片A片！他一片都沒看到就被抓走

港女叫計程車　意外搭上「移動蟑螂屋」

華科大學復現「LK-99晶體」　證實有抗磁性

駕校教練「伸鹹豬手」達9分鐘　少女被摸不敢反抗

沈棟前妻陸女富商段偉紅　消失近6年後首亮相

陸網傳保北京分洪涿州　胡錫進：反常識

涿州水位逼近道路交通標誌　官方：退水仍需1個月

她隆成漫畫巨胸！瘋長20年近況超驚人

婚宴合照老公十指緊扣第三人！新娘認：我是局外人

李立群杭州住院瘋傳88萬醫療費　陸官方闢謠

TFBOYS演唱會外圍裝金屬尖刺「防爬」 工作人員：從沒這麼嚴實過

海關一眼攔下長裙妹！雙腿綁滿40支少女針

大媽吃到飽剩菜倒進鄰桌鍋裡　他取餐回來見多出一坨怒抓包

男患淋病堅持沒亂搞　10天前用過飯店毛巾

更多熱門

相關新聞

馬保國愚人節重出江湖！閃電五連鞭KO壯漢哀哀叫

馬保國愚人節重出江湖！閃電五連鞭KO壯漢哀哀叫

自詡「渾元形意太極」掌門人的大陸男子馬保國，過去因30秒內遭業餘拳手KO三次、大秀「閃電五連鞭」等搞笑表演爆紅。2020年，網友曾瘋狂改編他的影片作為笑料，後來被大陸官媒以「造成不良現象」為由強行解散相關粉絲群，消聲匿跡了一段時間。1日，他被發現重出江湖，在直播間帶貨，一度吸引10萬人觀看。

紐約時代廣場驚見閃電五連鞭！馬保國怒了

紐約時代廣場驚見閃電五連鞭！馬保國怒了

馬保國也在上海！搶購麵粉讓居民超興奮

馬保國也在上海！搶購麵粉讓居民超興奮

神模仿馬保國韓國瑜合唱：太危險～

神模仿馬保國韓國瑜合唱：太危險～

孫大千譏桃市護藻礁：和閃電五連鞭一樣兩光

孫大千譏桃市護藻礁：和閃電五連鞭一樣兩光

關鍵字：

馬保國閃電五連鞭

讀者迴響

熱門新聞

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

Live／卡努漫步打轉　今晚最接近台灣

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

MAKIYO8男來追秀33E好身材

NONO交保憲哥要他道歉

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面