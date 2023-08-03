「閃電五連鞭」馬保國終於贏了！徒手壓壯漢怒喊：敢動我就揍你

記者閔文昱／綜合報導

自詡「渾元形意太極」掌門人的大陸男子馬保國，過去曾30秒內遭業餘拳手KO三次、大秀「閃電五連鞭」等搞笑表演，被專業人士認為是中華武術界的「崩壞」危機。不過，有民眾近日卻拍下，高齡71歲的他，竟在大陸河南某處車站徒手壓制一名酒醉壯漢，且過程還相當霸氣，引發網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，馬保國近日再度登上熱搜，因為有民眾拍下他近日在車站等火車時，遇到一名約30多歲的壯碩男子正酒醉鬧事，沒想到馬保國竟挺身而出，獨自出手將這名男子壓制在椅子上，直到站務人員前來接手。

▲大陸「渾元行意太極拳」掌門人馬保國近日被民眾拍下，在車站壓制一名酒醉男子。（圖／翻攝自微博）

根據影片，只見馬保國將男子壓制在椅子上後，對方仍不斷掙扎，試圖擺脫他的控制，但馬保國仍不為所動，嘴上也一邊嚴厲喝斥，「你不打我我就原諒你，你也不打」、「你敢動我就揍你！」整個過程相當霸氣，嚇得一旁站務人員也出言安撫「老先生先別動手！你先別動手！一會咱好好的說吧！」

畫面一曝光馬上引發瘋傳，不少網友紛紛表示「馬大師還是有兩下的，70多歲的老人了」、「別的不說，見義勇為值得稱讚」、「什麼老先生！那是馬宗師！」、「嘲諷他的網友多半不敢上去對付醉漢吧」、「這老頭身體可以啊，還能見義勇為」、「馬保國只是打擂台輸了，但是要打一個沒練過的勝算還是很高的」。