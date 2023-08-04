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颱風空檔沖繩那霸機場重開　旅客搶排機位回台灣

▲▼受到颱風卡努影響，日本沖繩當地風雨很大。（圖／路透）

▲受到颱風卡努影響，沖繩當地風雨很大。（圖／路透，下同）

中央社

受到颱風卡努影響關閉多日的沖繩那霸機場3日恢復起降，華航及長榮等往返桃園沖繩的班機，也放大機型或加派班機疏運，返台旅客說，大家都搶著排候補機位希望能趕快返台。

一家4口出遊的旅客表示，日本沖繩當地的風雨真的很大，他們的行程受颱風影響多住了2晚，因為就住在那霸市中心，所以除了可以在飯店用餐也能到周邊開業的小店購物，由於候補機位返台需排隊等候，為了能趕快回台灣，一家人選擇加價購買商務艙。

下午搭機返台的旅客表示，原本預計1日返台的行程，因為颱風機場關閉而延宕，沖繩風雨真的蠻大的，當地人都說是12年來第一次遇到那麼大的颱風，但部分超商有營業，多數人都是吃便利超商的微波食品或泡麵，大家都在搶排候補機位，可以回到台灣真好。

▲▼受到颱風卡努影響，日本沖繩當地風雨很大。（圖／路透）

中華航空公司指出，3日除正班機外，特別加派班機疏運旅客，正班機CI120/CI121桃園機場往返沖繩延後起飛，但已在下午4時6分載客抵台，另加開桃園機場往返沖繩航班CI2122/2123，目前已經飛抵沖繩，將視當地氣候狀況起飛返台。

▲▼受到颱風卡努影響，日本沖繩當地風雨很大。（圖／路透）

長榮航空公司下午表示，3日往返桃園沖繩的BR112/BR113班機，由A321-200機型放大為B777-300ER機型飛航，協助疏運兩地旅客。

由於卡努目前滯留東海，日本氣象廳預測5日後有可能回轉再度侵襲沖繩。

▲▼受到颱風卡努影響，日本沖繩當地風雨很大。（圖／路透）

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