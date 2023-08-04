卡努緊貼鬼打牆10小時！「即將大轉彎」縮小　豪大雨轟台2天

▲卡努位在台北東北東方，自下午3點起近乎滯留原地，將近10小時。（圖／翻攝NOAA）

記者柯沛辰／台北報導

中度颱風「卡努」自3日下午3點起滯留打轉近10小時，清晨最靠近台灣，風雨也最為劇烈。不過，由於環境不利發展，卡努強度減弱，最快4日凌晨到清晨解除陸上颱風警報，海警則要到4日下半天才有機會脫離。值得注意的是，受西南風影響，中南部降雨明顯，尤其山區要慎防局部大豪雨。

目前卡努位在台北東北方約330公里的海面上，以每小時9公里速度向東北東行進，近中心最大風速40公尺，七級風平均暴風半徑280公里。氣象局持續發布陸上、海上颱風警報，警戒區域分別包括台北、新北、基隆及宜蘭，還有北部海面、東北部海面。

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▲卡努預測路徑。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員徐仲毅表示，卡努過去3小時近乎在原地滯留打轉，強度略為減弱，預計未來持續在原地稍微打轉後，就會逐漸向東北東方北轉遠離台灣，因為最近這段時間導引氣流較不明顯，所以移動路徑呈現一個比較不規則的狀態，之後往東北東方移動後，導引氣流就會逐漸明顯，速度也會慢慢加快。

徐仲毅說，目前是卡努最接近台灣的時間點，接下來將開始慢慢遠離，所以外圍環流對台灣的影響將慢慢降低，但風力部分沒有降得那麼快，後續仍要注意西南風對中南部的降雨影響。此外，環境不利發展，卡努強度將持續減弱，北轉之後暴風半徑可能縮小。

▲▼4日凌晨1點20分，雷達回波圖。（圖／氣象局）

徐仲毅指出，雨勢從雷達回波圖可見，颱風外圍環流造成北部地區降雨外，隨著西南風增強，海峽上出現明顯的回波移入，中南部地區開始有明顯降雨。未來2天，苗栗以南地區持續降雨，尤其中南部山區可能出現局部大豪雨。

至於新竹以北地區，3日晚間至4日凌晨雨勢較明顯，到了4日白天起將逐漸減緩。從2日0時起截至3日23時，北部與中南部山區都出現較大雨量，包括台北市小油坑285毫米，南投縣仁愛220.5毫米等。

▼中南部山區局部有大豪雨發生可能。（圖／氣象局）

風力部分，從3日晚間到4日清晨，北海岸、東北角可能出現10至11級的強陣風；新竹以北、宜蘭、台東、恆春半島可能出現9至11級陣風；綠島、蘭嶼則有11級至12級；大台北、屏東沿海、澎湖也有較強陣風。

徐仲毅總結，新竹以北風勢仍大，4日雨勢減緩；苗栗以南3日入夜起雨勢變多，山區要注意局部豪大雨。恆春半島部分，風強浪大，偶有較大雨勢。至於宜花東受影響較小，但要注意局部焚風，特別是宜蘭、台東。

徐仲毅提醒，各地沿海風浪大，要注意長浪，加上明天仍適逢年度大潮期間，沿海低窪地區容易積淹水，甚至有海水倒灌的情況。