　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卡努緊貼鬼打牆10小時！「即將大轉彎」縮小　豪大雨轟台2天

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）

▲卡努位在台北東北東方，自下午3點起近乎滯留原地，將近10小時。（圖／翻攝NOAA）

記者柯沛辰／台北報導

中度颱風「卡努」自3日下午3點起滯留打轉近10小時，清晨最靠近台灣，風雨也最為劇烈。不過，由於環境不利發展，卡努強度減弱，最快4日凌晨到清晨解除陸上颱風警報，海警則要到4日下半天才有機會脫離。值得注意的是，受西南風影響，中南部降雨明顯，尤其山區要慎防局部大豪雨。

目前卡努位在台北東北方約330公里的海面上，以每小時9公里速度向東北東行進，近中心最大風速40公尺，七級風平均暴風半徑280公里。氣象局持續發布陸上、海上颱風警報，警戒區域分別包括台北、新北、基隆及宜蘭，還有北部海面、東北部海面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局）

▲卡努預測路徑。（圖／中央氣象局）

中央氣象局預報員徐仲毅表示，卡努過去3小時近乎在原地滯留打轉，強度略為減弱，預計未來持續在原地稍微打轉後，就會逐漸向東北東方北轉遠離台灣，因為最近這段時間導引氣流較不明顯，所以移動路徑呈現一個比較不規則的狀態，之後往東北東方移動後，導引氣流就會逐漸明顯，速度也會慢慢加快。

徐仲毅說，目前是卡努最接近台灣的時間點，接下來將開始慢慢遠離，所以外圍環流對台灣的影響將慢慢降低，但風力部分沒有降得那麼快，後續仍要注意西南風對中南部的降雨影響。此外，環境不利發展，卡努強度將持續減弱，北轉之後暴風半徑可能縮小。

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）

▲▼4日凌晨1點20分，雷達回波圖。（圖／氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝tropicaltidbits）

徐仲毅指出，雨勢從雷達回波圖可見，颱風外圍環流造成北部地區降雨外，隨著西南風增強，海峽上出現明顯的回波移入，中南部地區開始有明顯降雨。未來2天，苗栗以南地區持續降雨，尤其中南部山區可能出現局部大豪雨。

至於新竹以北地區，3日晚間至4日凌晨雨勢較明顯，到了4日白天起將逐漸減緩。從2日0時起截至3日23時，北部與中南部山區都出現較大雨量，包括台北市小油坑285毫米，南投縣仁愛220.5毫米等。

▼中南部山區局部有大豪雨發生可能。（圖／氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局）

風力部分，從3日晚間到4日清晨，北海岸、東北角可能出現10至11級的強陣風；新竹以北、宜蘭、台東、恆春半島可能出現9至11級陣風；綠島、蘭嶼則有11級至12級；大台北、屏東沿海、澎湖也有較強陣風。

徐仲毅總結，新竹以北風勢仍大，4日雨勢減緩；苗栗以南3日入夜起雨勢變多，山區要注意局部豪大雨。恆春半島部分，風強浪大，偶有較大雨勢。至於宜花東受影響較小，但要注意局部焚風，特別是宜蘭、台東。

徐仲毅提醒，各地沿海風浪大，要注意長浪，加上明天仍適逢年度大潮期間，沿海低窪地區容易積淹水，甚至有海水倒灌的情況。

ET快訊
南韓恐怖男持刀殺進百貨公司　釀12傷1死
快對獎！幸運兒開車加油「發票中1000萬」
熱狗曾公開DISS李玟！　宣布這首歌「封曲」：再也不唱了
Makiyo恢單瘦到43公斤秀33E　千萬新家曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卡努緊貼鬼打牆10小時！「即將大轉彎」縮小　豪大雨轟台2天

少女過馬路險遭「左轉車衝撞」嚇壞！他1舉動驚險救命　畫面曝光

Live／台灣防護罩？卡努打轉變弱「極限貼東北角」　陸警解除倒數

台灣爆口水壽司！他看到屁孩「連吐5盤」傻眼：父母就在旁邊

卡努滯留打轉！暴風圈「就在頭頂」　9公路今晚起陸續預警封閉

不斷更新／北北基桃「明正常上班上課」！嘉義縣1地區深夜轉彎了

卡努交通異動懶人包！星宇沖繩航班加開疏運　台鐵平溪深澳線午前停駛

新竹男颱風天「全裸趴趴走」　路人看傻

快訊／卡努發威！17縣市「豪大雨特報」雨彈狂炸　最新警戒區域曝

卡努走歪詭彎「暴風圈將再觸陸」最猛風雨來了　1地區恐大豪雨

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

預防撞人、便宜不怕弄丟　日本人愛用透明傘４原因

屏東九鵬飛彈基地爆炸　2人嚴重燒燙傷送醫搶救

卡努緊貼鬼打牆10小時！「即將大轉彎」縮小　豪大雨轟台2天

少女過馬路險遭「左轉車衝撞」嚇壞！他1舉動驚險救命　畫面曝光

Live／台灣防護罩？卡努打轉變弱「極限貼東北角」　陸警解除倒數

台灣爆口水壽司！他看到屁孩「連吐5盤」傻眼：父母就在旁邊

卡努滯留打轉！暴風圈「就在頭頂」　9公路今晚起陸續預警封閉

不斷更新／北北基桃「明正常上班上課」！嘉義縣1地區深夜轉彎了

卡努交通異動懶人包！星宇沖繩航班加開疏運　台鐵平溪深澳線午前停駛

新竹男颱風天「全裸趴趴走」　路人看傻

快訊／卡努發威！17縣市「豪大雨特報」雨彈狂炸　最新警戒區域曝

卡努走歪詭彎「暴風圈將再觸陸」最猛風雨來了　1地區恐大豪雨

停車場驚見「上萬隻孑孓」飛舞！發現重大孳生源　台南重罰1.5萬

卡努緊貼鬼打牆10小時！「即將大轉彎」縮小　豪大雨轟台2天

少女過馬路險遭「左轉車衝撞」嚇壞！他1舉動驚險救命　畫面曝光

南韓男開車衝撞、殺進百貨狂砍14人輕重傷　嫌跳針：受僱殺人

收詭異刷卡帳單　人妻追真相臉慘綠…還遭絕世小三恐嚇

日本東大寺建物遭惡搞　大門遭人指腹用力按出「貓形狀壓痕」

颱風空檔沖繩那霸機場重開　旅客搶排機位回台灣

Jisoo親口提喜歡「安普賢主演作」影片被挖出　開心讚：很有趣！

天母豪宅120個車位「市價下殺2折」　成本價60多萬賣出

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：審慎防颱守護市民安全

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

Live／卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

卡努走歪！暴風圈將再觸陸　1地區恐大豪雨

Live／卡努漫步打轉　今晚最接近台灣

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

台灣爆口水壽司！他看到屁孩「連吐5盤」傻眼

卡努滯留打轉！暴風圈「就在頭頂」　9公路今晚起陸續預警封閉

新竹男颱風天「全裸趴趴走」　路人看傻

桃園今上班被罵爆　網讚市長：負責有為

再洗版蔣萬安FB「明天放颱風假」

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

橫財說發就發！3生肖迎五路財神

「8大苦命臉」特徵曝光！中越多越坎坷

快訊／卡努發威！17縣市豪大雨特報

更多熱門

相關新聞

沖繩那霸機場重開　旅客搶排機位返台

沖繩那霸機場重開　旅客搶排機位返台

受到颱風卡努影響關閉多日的沖繩那霸機場3日恢復起降，華航及長榮等往返桃園沖繩的班機，也放大機型或加派班機疏運，返台旅客說，大家都搶著排候補機位希望能趕快返台。

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：守護市民安全

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：守護市民安全

Live／卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

Live／卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

新竹男颱風天「全裸趴趴走」　路人看傻

新竹男颱風天「全裸趴趴走」　路人看傻

快訊／卡努發威！17縣市豪大雨特報

快訊／卡努發威！17縣市豪大雨特報

關鍵字：

卡努颱風氣象局氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

Live／卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

MAKIYO8男來追秀33E好身材

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

快對獎！幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

卡努走歪！暴風圈將再觸陸　1地區恐大豪雨

Live／卡努漫步打轉　今晚最接近台灣

快訊／桃園人不孤單了！　北北基桃宣布明天「上班上課」

熱狗曾公開DISS李玟！宣布這首歌再也不唱

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

姓氏對中「這讀音」每人650元住飯店

台灣爆口水壽司！他看到屁孩「連吐5盤」傻眼

網爆飲品「喝到發票」！Toyz調出完整監視器

資深女星「乳癌復發」輕生獲救！

卡努滯留打轉！暴風圈「就在頭頂」　9公路今晚起陸續預警封閉

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面