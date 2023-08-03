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24歲妹子還會尿床「一周最少1次」：夢到馬桶就解放

失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO有尿床困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人小時候有尿床的經驗，長大還會嗎？一名女網友透露，自己現在24歲了，偶爾還是會尿床，雖然有去看泌尿科，但還是無法改善，每周最少都會尿床一次，好奇有沒有人也遇過一樣的狀況。文章曝光後掀起討論，許多人也有類似經驗。

原PO在Dcard發文表示，從國中開始有這個困擾，一個禮拜最少會尿床一次，多的話會發生兩次，一直到現在24歲了，這個情況依然會發生。雖然另一半不在意，但還是讓她很困擾，期間有去看過泌尿科，經過半年治療仍沒有改善，因此想問問看有沒有人有過類似經驗。

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她也分享，另一半即使在晚上喝很多水，還是可以一覺到天亮，有時睡到一半也會突然起床上廁所，「我就很好奇，是怎麼在睡夢裡知道自己真的想尿尿，因為我真的只要一夢到馬桶就會解放」。雖然她上網爬文看到很多人都推薦可以包尿布，但因為不想要依賴尿布，加上本身沒有壓力，因此想求救過來人。

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／記者孫于珊攝）

▲原PO夢到馬桶就想解放。（示意圖／ETtoday資料照）

網友看到後紛紛表示，「支持包尿布，先以不影響生活優先，慢慢治療生理的狀況，習慣都可以改變」、「買防水尿墊（通常小孩或老人會用） 可以避免洗床單，晚餐之後不要喝水，減少日常咖啡、茶攝取」、「我偶爾也會這樣...夢到馬桶、廁所就會原地解放」、「我夢到馬桶都會有警覺欸，知道大腦在騙我尿尿」、「我覺得聽起來比較像是你分不清夢境跟現實！會不會跟精神或是睡眠方面比較有關係？」

也有過來人分享經驗，「雖然我沒尿床，但我是子宮內膜異位症在膀胱，會漏一大灘尿（超像尿褲子），而且還無法控制，吃藥也沒效，超苦」、「從小到你這個年紀不間斷的尿床，我一開始以為是壓力大，但後來跟醫生討論，應該是我睡太熟，以至於想上廁所還醒不過來，身體沒辦法憋就流出來了」、「去看醫生吧，我以前到大班還會尿床，就被帶去看醫生，後來是發現脊椎空隙太大」、「感覺跟過度熬夜跟夢多有關，我曾經熬到太誇張，某幾次睡覺就突然自己尿床，調整作息後才恢復」。

對於這個問題，泌尿科醫師高銘鴻日前曾在臉書指出，成人尿床總共有6大原因，分別是遺傳、藥物因素、膀胱過動症、尿路感染、心理因素以及其他健康問題，建議有問題就要及早檢查。

→遺傳
和許多疾病一樣，首先要檢查的是家族史 。研究表明，父母尿床的人有77%的可能也會尿床。

→藥物因素
有些藥物可能也會增加成年人尿床的風險，在服用藥物前一定要注意藥物的副作用 。

→膀胱過動症 （Overactive Bladder, OAB）
膀胱過動症的患者會有頻尿、急尿、急迫性尿失禁的問題，不僅發生在白天，晚上睡眠期間也有一樣的狀況。

→尿路感染
泌尿道感染有時候也會導致尿床。

→心理因素
壓力和焦慮有時候會導致人們尿床。

→其他健康問題
會發生夜間遺尿症有很多原因，男性很有可能是前列腺 問題，女性有可能有骨盆器官脫垂的問題。糖尿病也有多尿的症狀，而賀爾蒙問題：如夜間抗利尿激素（ADH）分泌不足也可能導致尿床。

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尿床馬桶泌尿科睡覺

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