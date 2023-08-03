　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

尷尬！歐系柴電機車剛試車傳「引擎熄火」　台鐵曝原因要釐清責任

▲▼台鐵新購R200型柴電機車於扇形車庫正式亮相。（圖／台鐵）

▲台鐵新購R200型柴電機車第2組新車試車出現狀況。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

為汰換老舊機車頭，台鐵斥資55.7億新購34輛R200型歐系柴電機車，日前2輛抵台交車並轟動亮相，不過近日卻傳出試車過程「引擎熄火」，更出現「引擎縮缸」等傳言。台鐵局表示，第二輛R200型柴電機車試車時發現燃油含水，保護裝置啟動導致引擎熄火，並無縮缸情況，目前正與原廠釐清責任中，已先恢復試車。

台鐵新購34輛R200型柴電機車由瑞士施泰德Stadler西班牙廠製造，最高時速120公里，首批2輛日前抵台交車，更於7月10日首度亮相，歐系機車頭近日投入試車也引發鐵道迷沿途追車拍攝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過本周卻傳出抵台的第二輛柴電機車編號R202試車出現狀況，不但油箱進水，由於R202消失數日未再上線試車，更傳出引擎縮缸等傳言，還有鐵道迷憂心還沒正式上線營運就停用。

台鐵局則表示，R202柴電機車頭前幾天試車確實發生引擎熄火情況，經事後檢查，發現燃油、柴油有水，因新型柴電機車設有油水分離器，一旦柴油含水，會自動把水和油過濾分離，但因柴油含水量較高，分離器都是水，為避免水進到引擎，新車保護裝置啟動讓引擎熄火，但引擎並沒有縮缸。

▲▼台鐵新購R200型柴電機車於扇形車庫正式亮相。（圖／台鐵）

▲台鐵新購R200型柴電機車第2組新車試車出現狀況。（資料圖／台鐵）

台鐵局強調，R202柴電機車近日暫停試車，主要是進行檢修和責任釐清，經查當時油槽並沒有因杜蘇芮颱風挾帶風雨導致油槽進水，柴油也沒有含水情況，目前懷疑可能是新車清洗、油箱的水還沒完全乾就交車，隨後加油後導致有含水情況，但原廠否認，因此將找第三方公正單位協助釐清責任，因車子並無受損，釐清責任主要是為了避免未來新車交車再發生類似情況。

台鐵表示，R202柴電機車這二天已恢復試車，若試車順利，預計年底前將可順利上路營運。

ET快訊
大玩SM窒息式性愛害命！　他伴屍6天屍體爛臭
快訊／中華男籃3分惜敗！　仍創史上最佳名次
快訊／颱風天到海邊游泳！　男遭大浪捲走
快訊／卡努更近了！　14縣市大雨特報
AV女優現場泡溫泉！　三上悠亞辣露南半球
大雨地面濕滑！工程車摔爛4命危　台電：未回報出工
快訊／九鵬基地爆炸意外　技術師95%燒傷命危
直擊／27位AV女優合體！　三上悠亞：想來台灣住了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卡努颱風持續降雨　石門水庫蓄水率98%...不排除調節性洩洪

快訊／卡努更近了！「14縣市大雨特報」　雨區往南台灣擴展

降低燒金紙造成空污 　環保署研擬開發單位助寺廟換環保金爐

「有人娶就好！」大齡女急找對象嫁了　卻換更慘下場：自由更快樂

馬祖海灘「颱風雪」！大量保麗龍堆沙灘飄惡臭　在地人指禍首是他

卡努挾西南風！暴雨將襲中南部　5公路戒備部署「預擬孤島應變」

李多慧「裸香肩入浴」辣曬腹肌　撒嬌：不想起床！男友視角片曝

卡努引進西南風！　中南部4縣市「土石流黃色警戒」

卡努交通異動懶人包！131航班取消延誤　台鐵平溪深澳線午夜前停駛

停駛延長！台鐵平溪線、深澳線今午夜前全面停駛　退票規定一次看

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

卡努颱風持續降雨　石門水庫蓄水率98%...不排除調節性洩洪

快訊／卡努更近了！「14縣市大雨特報」　雨區往南台灣擴展

降低燒金紙造成空污 　環保署研擬開發單位助寺廟換環保金爐

「有人娶就好！」大齡女急找對象嫁了　卻換更慘下場：自由更快樂

馬祖海灘「颱風雪」！大量保麗龍堆沙灘飄惡臭　在地人指禍首是他

卡努挾西南風！暴雨將襲中南部　5公路戒備部署「預擬孤島應變」

李多慧「裸香肩入浴」辣曬腹肌　撒嬌：不想起床！男友視角片曝

卡努引進西南風！　中南部4縣市「土石流黃色警戒」

卡努交通異動懶人包！131航班取消延誤　台鐵平溪深澳線午夜前停駛

停駛延長！台鐵平溪線、深澳線今午夜前全面停駛　退票規定一次看

七堵暖暖一日小旅行！雙生土地公廟感受人文風情　走進峽谷森呼吸

卡努颱風持續降雨　石門水庫蓄水率98%...不排除調節性洩洪

索馬利亞女選手「驚爆走後門」！體育部長認了道歉：：她沒比賽過

台東幸福電影院登場　邀新住民親子家庭共賞

小米父親節優惠8／3開跑　新品「無線洗車機」2千元搞定

車開一半「引擎蓋飛走」疑似用膠水黏　公司駁斥：不會自動脫落

麥味登母公司揚秦H1每股賺2.08元　新品牌「涮金鍋」9月開出

快訊／高錦瑋轟16分、5助攻　世大運中華男籃惜敗波蘭爭本屆11名

陳為民罵出代表作！飆罵一個上午　頭痛欲裂「快得高血壓」

陸長征4系列火箭第100次發射　送低軌衛星風雲三號第6星上太空

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

生活熱門新聞

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

西南風到！換中部成強風豪雨搖滾區

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

卡努還沒走！下周可能又有颱風　最快生成時間曝

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

橫財說發就發！3生肖迎五路財神

Live／卡努龜速移動　氣象局最新說法曝光

全台3日停班停課一覽！北北基宜停班停課

更多熱門

相關新聞

「卡努」挾豪雨！台鐵平溪線、深澳線落石崩落　中午起陸續停駛

「卡努」挾豪雨！台鐵平溪線、深澳線落石崩落　中午起陸續停駛

卡努颱風暴風圈逐漸進逼，台鐵平溪、深澳線雨量超過預警值，且出現零星落石，台鐵今(3日)上午11時許緊急宣布，考量行車運轉及旅客安全，平溪、深澳線中午起至晚間18時停駛。

台鐵今18時前全線正常行駛　放颱風假沒搭車！1年內退票免手續費

台鐵今18時前全線正常行駛　放颱風假沒搭車！1年內退票免手續費

北北基放颱風假！台鐵明午前正常行駛　未搭乘1年內退票免手續費

北北基放颱風假！台鐵明午前正常行駛　未搭乘1年內退票免手續費

卡努陸警發布！台鐵今午夜前全線正常行駛　退票規定曝

卡努陸警發布！台鐵今午夜前全線正常行駛　退票規定曝

男子雙手碰台鐵列車耍帥後空翻！鐵警認觸法

男子雙手碰台鐵列車耍帥後空翻！鐵警認觸法

關鍵字：

台鐵R200型柴電機車歐系R202試車燃油柴油含水引擎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

NONO交保憲哥要他道歉

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO若成罪「最高恐關30年」！

西南風到！換中部成強風豪雨搖滾區

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面