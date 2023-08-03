尷尬！歐系柴電機車剛試車傳「引擎熄火」　台鐵曝原因要釐清責任

▲台鐵新購R200型柴電機車第2組新車試車出現狀況。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

為汰換老舊機車頭，台鐵斥資55.7億新購34輛R200型歐系柴電機車，日前2輛抵台交車並轟動亮相，不過近日卻傳出試車過程「引擎熄火」，更出現「引擎縮缸」等傳言。台鐵局表示，第二輛R200型柴電機車試車時發現燃油含水，保護裝置啟動導致引擎熄火，並無縮缸情況，目前正與原廠釐清責任中，已先恢復試車。

台鐵新購34輛R200型柴電機車由瑞士施泰德Stadler西班牙廠製造，最高時速120公里，首批2輛日前抵台交車，更於7月10日首度亮相，歐系機車頭近日投入試車也引發鐵道迷沿途追車拍攝。

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不過本周卻傳出抵台的第二輛柴電機車編號R202試車出現狀況，不但油箱進水，由於R202消失數日未再上線試車，更傳出引擎縮缸等傳言，還有鐵道迷憂心還沒正式上線營運就停用。

台鐵局則表示，R202柴電機車頭前幾天試車確實發生引擎熄火情況，經事後檢查，發現燃油、柴油有水，因新型柴電機車設有油水分離器，一旦柴油含水，會自動把水和油過濾分離，但因柴油含水量較高，分離器都是水，為避免水進到引擎，新車保護裝置啟動讓引擎熄火，但引擎並沒有縮缸。

▲台鐵新購R200型柴電機車第2組新車試車出現狀況。（資料圖／台鐵）

台鐵局強調，R202柴電機車近日暫停試車，主要是進行檢修和責任釐清，經查當時油槽並沒有因杜蘇芮颱風挾帶風雨導致油槽進水，柴油也沒有含水情況，目前懷疑可能是新車清洗、油箱的水還沒完全乾就交車，隨後加油後導致有含水情況，但原廠否認，因此將找第三方公正單位協助釐清責任，因車子並無受損，釐清責任主要是為了避免未來新車交車再發生類似情況。

台鐵表示，R202柴電機車這二天已恢復試車，若試車順利，預計年底前將可順利上路營運。