老闆一見颱風假「改天再補班」　員工傻爆！網開噴：截圖檢舉

▲宣布放颱風假，老闆卻要大家補班一天。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（3）日北北基、宜蘭停班課一天。不過一名女網友傻眼直呼，昨日從公司群組得知放颱風假，不料老闆卻回「颱風假改天再補班啦！」一番話讓原PO百思不得其解，勞動部有規定放颱風之後還要補班？文章曝光後，底下網友開噴「直接檢舉了，颱風假才沒有補班這回事！」

一名女網友在Dcard表示，昨晚公司群組就傳颱風假的新聞，沒想到老闆已讀後，接下來的回應讓原PO無言以對。老闆竟說「安全第一，颱風假改天再補班啦，先放先爽，改天再不爽！」

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對此，原PO皺眉求問「什麼意思啊？颱風假不是都無薪假嗎？為啥之後還要補班？真的不理解」，難道勞動部有規定颱風後之後要補班？

文章曝光後，一票網友也傻眼回應，「直接檢舉了，颱風假才沒有補班這回事」、「最好是有颱風天要補班這種事，有夠會拗」、「截圖檢舉」、「這個時候就要留言一下『老闆、老闆，那我可以放無薪假一天嗎』這樣試探看看」、「不給薪就好了...真的不需要補班這回事」。

事實上，颱風假並不是假，且未納入《勞動基準法》，因此並無強制規定雇主必須給予「有薪休假」。也就是說，颱風假碰到一般工作日，員工正常上班則正常給薪，但員工未出勤上班，雇主可不支薪。

針對「公司放颱風假，是不是就等於無薪假？」勞動部表示，若是公司決定放颱風假，勞工不用出勤，建議雇主「宜」不扣發工資，也不能視為曠工、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，更不行強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。若雇主事後要求員工補班，應視為加班，給予加班費用。