詐騙老梗謊稱健保卡涉不法　員警阻婦人匯款保住辛苦錢

▲▼東勢警分局成功阻止婦人匯出10萬元辛苦存款。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎奧／台中報導

一名70歲婦人昨(2)日14時到東勢中山郵局匯款，行員發現疑似遭詐騙立即連繫員警前來關心協助。員警至郵局後詢問老婦匯款用途，王婦聲稱是高雄長庚醫院人員與法院人員表示其健保卡涉嫌不法，所幸員警到場說明是詐騙手法之一，讓婦人保住10萬元存款。

東勢警分局東勢派出所警員吳鳳紋、楊晉宗擔服巡邏勤務時，接獲東勢區中山郵局來電表示疑似有民眾遭詐欺，希望警方前往關心協助。警方到場後，立即向王女(43年次)詢問取款用途，王女表示於2日10時許，接獲自稱高雄長庚醫院服務人員來電，表示其健保卡涉嫌不法，並將電話轉接由高雄地方法院檢察署之人員接聽。假冒地檢署的人員表示，因王女涉嫌犯罪將接管其名下所有銀行帳號及資金將被凍結，要王女將現金十萬領出交由主任檢察官保管，直到解除凍結，會再將現金全額歸還。

王女至郵局取款時，中華郵政櫃員一聽王女表示其接獲醫院及地檢署來電要「接管帳戶」，馬上察覺有異，立即通報警方到場協助。警方了解詳情後，便告知王女那是詐騙集團常用的詐欺手法之一，王女當場醒悟，警方並同時向其宣導相關反詐欺觀念。王女對於警方及中華郵政櫃員協助，讓其保住辛苦錢，表達萬分感謝之意。東勢派出所所長藍忠明表示詐欺集團手法推陳出新，尤其針對年長者只要聽到涉嫌不法，利用長者心生畏懼下，因而交付金錢之詐欺案件時有所聞。請民眾多留意家中年長者金錢動向、是否行為異常，避免淪為詐騙集團之詐騙對象。