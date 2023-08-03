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大陸 大陸焦點 特派現場

大媽吃到飽剩菜「倒進鄰桌鍋裡」　他取餐回來…見多出一坨怒抓包

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢一女子2日發影片吐槽稱，自己表弟在某飯店用餐時，鄰桌女子趁著表弟取菜期間，看飯桌上無人，把自己吃不完的菜倒入表弟他們鍋裡，倒完還一直笑。後來表弟回來，感覺不對勁，向商家反映。商家調取監視器畫面後發現竟是上面這個噁心的狀況，當場給受害顧客道歉免單了。

▲女子趁鄰桌不在將剩飯倒其鍋內。（圖／翻攝自影片）

▲女子趁鄰桌不在將剩飯倒其鍋內。（圖／翻攝自影片）

湖北武漢2名顧客日前前往一家吃到飽餐廳就餐，沒想到離開位置去取餐時，鄰桌的一名大媽突然起身，把自己那桌剩下的飯菜倒入他們的鍋內，並且在倒完之後還一直笑。

監視器畫面顯示，事發當天餐廳內人滿為患，幾桌客人正在用餐。其中一桌的3人行為引人注目，他們將吃剩的食物倒入隔壁桌的鍋內。

▲女子趁鄰桌不在將剩飯倒其鍋內。（圖／翻攝自影片）

之後，該桌顧客回到位置發現不對勁，向餐廳反映。餐廳調取影片，發現隔壁桌的行為後，向2名顧客道歉並免單。受害人的表姐表示，鄰桌女子的行為讓她感到恐怖，擔心她們是否患有傳染病，希望能找到她們並解釋原因道歉。

影片發出後，立即引發了關注。有網友氣憤表示，「這不是素質問題，這是骨子裡透出來的壞種啊。」也有網友表示，「可能以為那桌已經吃完了，才把吃不完的倒過去了。」還有網友稱，「應該是自助餐吃不下了，倒別人那了吧。」

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