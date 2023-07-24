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他用學生方案「488吃到飽」　客服不給續約！內行曝2招：成功過關

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

原本使用的方案到期卻不能續約？一名網友透露，目前在用的方案是學生方案，月繳488元就能享4G吃到飽，但因為快要到期了，所以打電話詢問客服，卻遇到沒辦法續約的狀況，於是PO文尋求幫助。不少網友看到後紛紛給出建議，也透露有2個方式可以續約成功。

原PO在PTT發文表示，目前使用的是「青春無敵學生方案」599型月繳488元就享4G不降速吃到飽，因為9月就要到期了，所以他打給客服想要續約，不過詢問了好幾次，卻不只一位客服人員說「4G 499吃到飽沒辦法辦，系統會鎖（方案）」，讓他不知道該怎麼辦，只好參考同電信的其他方案，目前有3個方案讓他覺得心動。

方案一：月繳599元，4G，送1200 Hami point，折抵後等於月繳549元。

方案二：月繳588元，4G，有漫遊優惠，目前的漫遊優惠以日本為例，5天 4G 488元吃到飽。

方案三：月繳999元，5G 60GB（+10GB）超量後改為4G 50Mbps，透過電話續約就送9800 Hami point，折抵後等於月繳591元。

原PO透露，自己的電話費預算抓500-600元之間，使用網路的情況是用來查公車動態、看YouTube、Netflix、聽音樂，以及瀏覽各大社群網站，平時都會開著熱點，分享給筆電和PS5，近3個月的平均用量都超過100多GB，不知道應該選擇哪個方案比較好。

不少人建議到期前再續約就好，「八月底再打客服要求488元續約」、「等就對了，9月還很久，我488元到期前2周才接到原價續約電話，給你參考，反正約到前2周再辦新約，時間也綽綽有餘」、「499元我上個月有成功續約，再多打幾次吧」、「9月才到期，急什麼？等簡訊啊」、「我也是等客服打給我，直接續約499元」。

▲▼。（圖／翻攝自PTT）

▲網友透露，用文字客服可續約成功。（圖／翻攝自PTT）

也有人透露，使用文字客服可以成功續約，「可以找線上文字客服試試看」、「用文字客服就會成功了」、「我是用文字客服續約成功」、「文字客服真的有用」、「文字客服+1，合約到期前一個月續約成功」。另外有網友提醒，「你會熱點不要5G方案吧，超過流量直接限10Mbps，PS5要更新遊戲不就慢死」、「你有熱點需求，那就別選5G了，超過只有10Mbps」。

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