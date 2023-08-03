南投南投市城隍文化祭圓滿落幕　市公所動員環保志工即刻維護市容

▲南投市公所動員環保志工即刻維護市容，協助南投城隍遶境慶典遶境圓滿。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市城隍爺聖誕慶典在揮別疫情後再度熱鬧登場，市公所積極參與，除於遶境沿線分送市民多達70萬片「平安餅」，還成立環保志工隊，在遶境隊伍的最後方隨時整理市容環境，希望讓市民、外地遊客參與一年一度慶典活動時有更好體驗。

市公所表示，疫情導致2021年、2022年慶典連續停辦，讓不少在地人失望，今年終於可如期舉辦，讓民眾相當興奮；廟方更連續辦理4天活動，除7月31日「夜巡」、8月1日「日巡」的遶境活動，還有最受喜愛的「城隍夜市」，來自全國各地的小吃、攤商齊聚一堂，讓南投市有如不夜城般熱鬧。

市公所這次特地準備小包裝式平安餅，經祭拜過香火後，由公所志工每天協助以每10片分裝成1包，再隨著遶境隊伍沿線分送，讓信徒們能吃得健康、平安。

而為了讓市容不被遶境活動影響，市公所還邀請放暑假的學生及有熱情的市民、成立120人的環保志工隊，一起拿著打掃用具，於2天的遶境時間在隊伍最後方沿線清掃、撿拾遺留的垃圾，迅速恢復維持環境清潔；另為避免民眾亂丟垃圾，清潔隊在約位於城隍夜市的中間地點設置垃圾集中區，方便附近居民、信徒及遊客丟垃圾，並固定早晚清收一次、不定期巡視整理垃圾狀況，成功減少周遭垃圾量。

市長張嘉哲表示，今年市公所全力協助，除了維護市容，每年也會配合廟方，盡力讓每年的活動越來越熱鬧，越來越多人參與，讓南投城隍慶典享譽全國。