　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父子墜機喪命　人妻辦完葬禮「在家中彈死亡」槍是老公買的

▲▼巴西一對父子7月29日駕駛飛機墜毀，27歲遺孀安娜（Ana Paula Pridonik）3天後舉行完葬禮，在家輕生死亡。（圖／翻攝自IG／anapridonik）

▲巴西父子駕駛飛機墜毀，27歲遺孀3天後為他們舉行完葬禮，受槍傷死亡。（圖／翻攝自IG／anapridonik）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西一對父子7月29日駕駛一架飛機，在朗多尼亞州與馬托格羅索州交界的森林地帶墜毀，父子倆雙雙身亡。27歲遺孀安娜（Ana Paula Pridonik）於8月1日為丈夫和繼子舉辦完喪禮後，被發現在家中彈重傷，身旁有一把登記在她亡夫名下的槍支，經急救後仍不幸身亡。距離葬禮才過了幾個小時，研判為輕生。

▲▼巴西一對父子7月29日駕駛飛機墜毀，27歲遺孀安娜（Ana Paula Pridonik）3天後舉行完葬禮，在家輕生死亡。（圖／翻攝自IG／anapridonik）

▲27歲的安娜曾發文表達喪夫喪子的悲痛。（圖／翻攝自IG／anapridonik）

根據G1、都市報（Metrópoles）等巴西媒體報導，42歲父親賈倫（Garon Maia）與他的11歲兒子因飛機失事身亡。兒子平時與生母、也就是賈倫的前妻同住，因為學校放假才來找父親玩，沒想到，他們駕駛的雙引擎小飛機剛從維列納鎮（Vilhena）起飛8分鐘就撞上森林樹木，當地居民聽見巨響後報案，飛機殘骸旁發現了父子倆的遺體。

▲▼巴西一對父子7月29日駕駛飛機墜毀，27歲遺孀安娜（Ana Paula Pridonik）3天後舉行完葬禮，在家輕生死亡。（圖／翻攝自IG／anapridonik）

▲安娜生前經常在網路上分享家庭合照，IG帳號擁有3.5萬名粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／anapridonik）

這對父子死亡3天後舉行葬禮，賈倫的現任27歲妻子安娜1日出席完葬禮後不到幾小時，就被家人發現她在家中受重傷，身旁有一把槍，登記在丈夫名下，當局研判應是輕生。送醫後數小時，安娜最終停止了呼吸，在下午2時50分被宣布死亡。她生前曾發文哀悼丈夫與繼子並悲痛地說，「我也應該和所愛之人一起走的，沒有你我活不下去。」

報導指出，賈倫平時和曾是土木工程師的安娜共同經營一座大型牧場，賈倫與兒子過世後，網路上流出一段兒子駕駛小飛機的影片，副駕駛座有一名男子疑似在機上喝啤酒，不時從旁指導他。目前無法得知影片拍攝的日期，也不確定男子身分是否就是賈倫，但據巴西法律規定，駕駛飛機需年滿18歲、完成高中學業並在巴西國家民航局（ANAC）登記註冊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
獨／「白飯之亂」熱炒店何時復業？　老闆曝：在等一個人
朱芯儀「化療18次驚人天價」首度說了：沒辦法賺那麼多
快訊／最新風雨預測！　大豪雨警戒區曝
颱風天直擊！KTV要排隊　賣場貨架全被掃空　
快訊／沒放假被灌爆臉書　張善政回應了
九鵬飛彈基地4弟兄燒燙傷！　送醫畫面曝光
LIVE／午後風雨加劇「中南部也炸雨彈」　氣象局最新說明
無照男開賓士載妹撞民宅！車主是知名直播主　整輛報廢了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

糧食出口港被炸毀！　澤倫斯基：普丁目標是引發「全球災難」

工作時「上大號」！他被上司抓包　當天下班前慘遭開除

父子墜機喪命　人妻辦完葬禮「在家中彈死亡」槍是老公買的

選美小姐追撞卡車亡！　生前自拍「葬禮片」恐怖預言竟成真

美前官員：共軍犯台兵推顯示「日本決策緩慢」　影響美國回應

卡努可能「迴轉」再直撲！那霸機場塞滿人　大批旅客滯留沖繩

住泰國飯店見「床頭詭異硬幣」！深夜傳腳步聲　才知中獎猛鬼套房

川普被控4罪「企圖推翻選舉」　聽證會前夕再開轟：美國腐敗！

飛機墜毀奈及利亞繁忙街區　濃煙中翻滾2圈「加油站前起火」

臉書發文批評國王　摩洛哥男子被判入獄5年

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

旗津無風無雨卻大淹水　「年度天文大潮」來了！

糧食出口港被炸毀！　澤倫斯基：普丁目標是引發「全球災難」

工作時「上大號」！他被上司抓包　當天下班前慘遭開除

父子墜機喪命　人妻辦完葬禮「在家中彈死亡」槍是老公買的

選美小姐追撞卡車亡！　生前自拍「葬禮片」恐怖預言竟成真

美前官員：共軍犯台兵推顯示「日本決策緩慢」　影響美國回應

卡努可能「迴轉」再直撲！那霸機場塞滿人　大批旅客滯留沖繩

住泰國飯店見「床頭詭異硬幣」！深夜傳腳步聲　才知中獎猛鬼套房

川普被控4罪「企圖推翻選舉」　聽證會前夕再開轟：美國腐敗！

飛機墜毀奈及利亞繁忙街區　濃煙中翻滾2圈「加油站前起火」

臉書發文批評國王　摩洛哥男子被判入獄5年

南投蝴蝶餐獲台灣好風WAY票選冠軍　8／4起美食展飄香

想吃+1！　超商「隱藏版聖代冰」全台2門市限定賣

快訊／選秀狀元才成空氣　攻城獅宣布「籃板魔人」周伯勳加盟

卡努發威！中部山區預估雨量上修600mm　全台停電破萬戶

糧食出口港被炸毀！　澤倫斯基：普丁目標是引發「全球災難」

屏東九鵬飛彈基地4人燒燙傷　蔡英文關切下令：全力協助救治

明天續放颱風假？專家看最新預報「1句話給答案」

在縣議員服務處前放煙火+臉書留言恐嚇　屏東男遭收押

打屁股、淋熱水！學弟疑性霸凌學長　陸軍官校處置不當被糾正

冒用屏東義消名義訂11台電視機　商家機警查證沒上當

灰鸚鵡自學「跨O小」罵奴才　發音標準...網笑：髒話學很快

國際熱門新聞

鱷魚叼人體！　哥斯大黎加醉男跌進血盆大口慘死

成人網美年賺765萬　粉絲為她離婚還奉上靈魂

2孩玩具槍大戰　1童突然「掏真槍殺人」

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

最帥國家領導人　加拿大總理杜魯道宣布與妻子分居

比藍鯨重2倍！　新發現巨型「祕魯鯨」重340公噸

美1歲女童困車上8小時熱死！　嬤下班才驚覺犯下大錯

惠譽意外調降美國信評　美股收跌348點

川普再遭起訴不低頭　貼文暗示支持者送他回白宮

住5星飯店　她洗澡一半「男員工硬闖」被看光

美破獲「華人非法實驗室」發現新冠病毒

俄記者被控叛國遭重判22年　最高法院駁回上訴

裴洛西訪台一週年發表聲明：美國與台灣人民同在

美中高層罕見國安對話　五角大廈與中國外交官員會談

更多熱門

相關新聞

選美小姐轉戰AV　兒子認了幫拍片

選美小姐轉戰AV　兒子認了幫拍片

35歲巴西女星烏拉琪（Andressa Urach）曾在美臀小姐比賽（Miss Bumbum）獲得亞軍，之後轉戰成人影視圈，並於OnlyFans經營頻道。她的兒子近期公開承認，曾替母親拍攝部分性感畫面，引發輿論譁然。

少年在巴西「被蚊子咬一口」送醫不治

少年在巴西「被蚊子咬一口」送醫不治

女下葬8個月被強行開棺　頭部神秘消失

女下葬8個月被強行開棺　頭部神秘消失

孩子看電影用手機被罵　媽不滿直接開打

孩子看電影用手機被罵　媽不滿直接開打

巴西變性網紅涉「施虐勒索」遭逮

巴西變性網紅涉「施虐勒索」遭逮

關鍵字：

巴西飛機墜毀父子死亡葬禮中彈死亡美洲要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

NONO交保憲哥要他道歉

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

NONO若成罪「最高恐關30年」！

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面