父子墜機喪命　人妻辦完葬禮「在家中彈死亡」槍是老公買的

▲巴西父子駕駛飛機墜毀，27歲遺孀3天後為他們舉行完葬禮，受槍傷死亡。（圖／翻攝自IG／anapridonik）

記者張寧倢／綜合外電報導

巴西一對父子7月29日駕駛一架飛機，在朗多尼亞州與馬托格羅索州交界的森林地帶墜毀，父子倆雙雙身亡。27歲遺孀安娜（Ana Paula Pridonik）於8月1日為丈夫和繼子舉辦完喪禮後，被發現在家中彈重傷，身旁有一把登記在她亡夫名下的槍支，經急救後仍不幸身亡。距離葬禮才過了幾個小時，研判為輕生。

▲27歲的安娜曾發文表達喪夫喪子的悲痛。（圖／翻攝自IG／anapridonik）

根據G1、都市報（Metrópoles）等巴西媒體報導，42歲父親賈倫（Garon Maia）與他的11歲兒子因飛機失事身亡。兒子平時與生母、也就是賈倫的前妻同住，因為學校放假才來找父親玩，沒想到，他們駕駛的雙引擎小飛機剛從維列納鎮（Vilhena）起飛8分鐘就撞上森林樹木，當地居民聽見巨響後報案，飛機殘骸旁發現了父子倆的遺體。

▲安娜生前經常在網路上分享家庭合照，IG帳號擁有3.5萬名粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG／anapridonik）

這對父子死亡3天後舉行葬禮，賈倫的現任27歲妻子安娜1日出席完葬禮後不到幾小時，就被家人發現她在家中受重傷，身旁有一把槍，登記在丈夫名下，當局研判應是輕生。送醫後數小時，安娜最終停止了呼吸，在下午2時50分被宣布死亡。她生前曾發文哀悼丈夫與繼子並悲痛地說，「我也應該和所愛之人一起走的，沒有你我活不下去。」

報導指出，賈倫平時和曾是土木工程師的安娜共同經營一座大型牧場，賈倫與兒子過世後，網路上流出一段兒子駕駛小飛機的影片，副駕駛座有一名男子疑似在機上喝啤酒，不時從旁指導他。目前無法得知影片拍攝的日期，也不確定男子身分是否就是賈倫，但據巴西法律規定，駕駛飛機需年滿18歲、完成高中學業並在巴西國家民航局（ANAC）登記註冊。

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