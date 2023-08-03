「3生肖」今起旺到爆！得財神庇佑　橫財連發擋不住

▲威力彩今日開獎，3生肖遇水則發。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

威力彩今（3）日開獎頭獎2億元，由於適逢中颱卡努來襲，北北基宜放颱風假，不少民眾找風雨空檔買彩券，希望遇水則發。命理專欄《手相學生肖星座運勢》即分析指出，從今天8月3日到8月18日獲得財神庇佑的3個生肖，其中屬牛的民眾，在此期間好運不斷上漲，財運也有無限潛力。

生肖牛

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屬的牛人，8月3日到8月18日喜事成雙，財神下凡、菩薩保佑、財運高漲，有機會一夜暴富。在這段時間，屬牛人財運空間上升，實力會有大的增長，能得親朋、貴人支持，事業迎來迅猛的發展，容易展獲成功，財富上也有無限的潜力，未來好運會不斷持續上漲。

生肖蛇

屬蛇的人特別的有靈氣，一生好運相隨，8月3日到8月18號運勢大吉，他們將會發一筆大的橫財，成為百萬甚至千萬富翁。建議生肖屬蛇的人8月多參與投資理財的活動，很有可能因此賺錢，將會是以往的幾倍甚至幾10倍，日子將會越過越紅火。

生肖雞

屬雞的人有貴人撐腰，8月3日到8月18號財神爺撒錢，存款飆漲。生肖雞因財宮有「祿禧」吉星匯入，届時他們將大放異彩，無論是正財還是橫財都是紅得發紫，求財變得比平時容易多了。而且他們事業上多有貴人提攜，不管做什麼都能够遊刃有餘，深得上司的賞識和重用。同時他們還能够得到財神爺的庇護，想財來財。只要生肖雞能够把握機會，就可以掙大錢，鈔票多得麻袋裝，不用多久就能買房買車買。

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