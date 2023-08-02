楊文科獲頒2023智慧城市卓越貢獻獎　五大面向續推新竹縣政治理

▲新竹縣長楊文科獲頒「2023智慧城市卓越貢獻獎-智慧治理獎」。（圖／楊文科臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

「2023智慧城市卓越貢獻獎」公布今年最新得獎名單，新竹縣長楊文科榮獲「智慧治理獎」。楊文科2日透過臉書最新發文表示，他上任縣長後，逐步打造新竹縣為現代化、智慧化城市，讓縣民充分感受到智慧城市的便利與美好，「智慧不僅是口號，而是我治理城市最遠大的目標！」楊文科強調，他與縣府團隊會更加倍努力，實踐新竹縣成為科技首都 - 智慧城市的願景。

「2023智慧城市卓越貢獻獎」是由台灣智慧城市發展協會、財團法人都市發展及環境教育基金會等單位共同舉辦，希冀鼓勵各領域持續耕耘、打造智慧城市基石的關鍵人物，透過獎項的肯定及榮耀，鼓勵更多專業人士在智慧城市的各個領域持續精進，藉此提升民眾與城市生活品質。在獎項部分共設立了七大領域，包括：智慧治理、智慧運輸、智慧社區、智慧創新、智慧健康、智慧能源，以及智慧服務。

談到此次獲獎的感想，楊文科表示，新竹縣經過多年的蛻變，已成為科技產業的重鎮，透過「產、官、學、研、醫」力量的相互串聯，發展出科技優勢，成為竹縣智慧城市發展的DNA，也是他推動智慧城市治理的核心力量。

楊文科進一步指出，縣府團隊從從民眾最關注的議題以5大面向著手推動，在智慧交通、智慧產業、智慧教育及文化、智慧醫療照護、智慧治理上 ，配合各項軟、硬體建設計劃，不斷地運用科技在縣政推動，以協助民眾邁向「幸福、智慧、好生活」的目標。

楊文科強調，此次獲得「2023智慧城市卓越貢獻獎-智慧治理獎」的肯定，給予他與縣政團隊一劑強心針，同時也鼓勵了在此領域中默默耕耘、打造基石的專業人物，他與縣府團隊將更加倍努力，持續精進，讓竹縣的城市生活更加友善、更加創新，實踐新竹縣成為實踐新竹縣成為科技首都 - 智慧城市的願景。

對此，新竹縣政府行政處也指出，新竹縣是台灣半導體、ICT、生醫產業重鎮，更擁有「產、官、學、研、醫」等力量，相互串聯發展出來的科技優勢，讓新竹縣擁有得天獨厚的條件，推動各項智慧城市治理的政策，進而邁向科技首都的願景。



行政處表示，新竹縣政府已成立「智慧交通、智慧產業、智慧教育及文化、智慧醫療照護、智慧治理」等5個跨局處工作小組，透過五大智慧面向，推動本縣智慧城市各項政策，協助民眾邁向「幸福、智慧、好生活」的目標。