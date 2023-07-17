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新豐掩埋場悶燒16hrs！濃煙惡臭瀰漫　居民恐要忍到明年8月

▲▼ 新竹縣新豐垃圾掩埋場16日傍晚6時許因高溫發生自燃。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣新豐垃圾掩埋場因高溫、沼氣等因素發生自燃。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者黃資真／新竹報導

新竹縣新豐垃圾掩埋場16日傍晚6時許因高溫、沼氣發生自燃，至今悶燒超過16個小時，但伴隨的惡臭味瀰漫，附近住戶抱怨連天，新竹縣府回應，目前火勢已控制，待明年8月的焚化爐完工後，會盡速清除堆置的垃圾，杜絕火災再發生。

竹北市尚義里長曾福表示，目前雖已控制火勢，但仍在悶燒中，不過火災帶來的惡臭跟濃煙飄散在空氣中，導致居民都得戴緊口罩，很不舒服；事實上掩埋場建立以來常常發生火災，且平時就會聞到惡臭味，不少里民擔心吸入有害物質，目前也向環保局反應是否能夠讓里民做免費健康檢查。

▲▼ 新竹縣新豐垃圾掩埋場16日傍晚6時許因高溫發生自燃。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣府表示，消防局已出動32輛消防車、近百名義消協助，由於擔心復燃狀況，仍有消防員在場監測。針對新豐掩埋場因高溫、沼氣等因素自燃，環保局已經規劃建置消防工程，將掩埋場的滲出水處理後，回收再利用，經過灑水系統替掩埋場降溫，避免自燃狀況。

此外，由於鄰近縣市焚化爐歲修、維修等問題，導致垃圾進場量減少，新竹縣長楊文科也表示，會請環保局加強與其他縣市的聯繫，拜託他們協助焚化垃圾，盡量降低堆置的數量。而竹縣的焚化爐預計明年8月完工、年底開始試營運，最大處理量達500噸，去化每日產生的垃圾外，營運後將盡速去化堆置的垃圾，杜絕再發生火災的可能。

▼掩埋場大火導致煙霧、惡臭四散。（圖／里長曾福提供，下同）

▲▼ 新竹縣新豐垃圾掩埋場16日傍晚6時許發生火災。（圖／尚義里長曾福提供）

▲▼ 新竹縣新豐垃圾掩埋場16日傍晚6時許發生火災。（圖／尚義里長曾福提供）

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