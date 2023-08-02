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Google示警將刪除「1類型帳戶」　解決方法出爐

▲▼ 谷歌,GOOGLE。（圖／路透社）

▲Google將在年底刪除非活躍帳戶。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

科技巨擘Google在網路世代上提供了許多便人的服務，也因此幾乎每個人都會有一個甚至複數個Google帳戶，值得注意的是，Google近期發出示警，如果帳戶已經在近2年內處於不活躍狀態，將會在2023年底遭到刪除。

根據外媒報導，Google向這些不活躍帳戶發出信件提醒，信件內容指出：「如果您的Google帳戶在兩年內沒有登錄或使用，則該帳戶和其中的任何內容都將有資格於2023年12月1日起被刪除。Google希望保護您的私人信息，即使您不再使用我們的服務，也要防止任何未經授權的人訪問您的帳戶。因此，我們正在更新Google帳戶的閒置期限為兩年。我們的產品具有強大的隱私實踐，可以最大程度地減少存儲個人文件及其相關數據的時間。Google每天努力工作，以內置安全保護措施防止未經授權訪問您的Google帳戶，從而保護您和您的私人信息的安全。」

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據報導，帳戶遭到刪除代表所有與Google相關的應用與服務都不能使用，包括收發信件與地圖等服務。對此，以下方法能用以避免帳戶處於不活躍狀態：收發信件、觀看YouTube影片、上傳照片至Google相簿、上傳檔案至Google雲端硬碟等。

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