去年移除52億則違規廣告！　Google分享「打詐三招」防堵

▲Google分享詐騙廣告問題防堵方式。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

網路上面會有各式各樣的廣告，但也有許多陷阱隱藏其中，Google也特別針對廣告問題做出說明，Google也提出目前使用的三招數來打擊詐騙廣告，用戶其實也可以透過檢舉的方式，來檢舉詐騙廣告。

Google表示，Google 共有四大類型廣告，如果想要正確又有效的向 Google 檢舉詐騙廣告，辨識屬於 Google 提供的數位廣告，有助於提供更正確、有效率的方式來檢舉詐騙廣告。

Google 的數位廣告主要有四種態樣，包含搜尋廣告、多媒體廣告、影音廣告、行動廣告。搜尋廣告上，則是針對消費者搜尋的關鍵字來推送廣告，最多會出現四則置頂廣告。而多媒體，主要是出現在瀏覽網頁中的廣告，影音廣告則大多都出現在影片中，主要為YouTube的廣告播放，而行動廣告則為手機瀏覽中的廣告。

而針對近期層出不窮的詐騙廣告等等，Google到底有沒有在管？Google表示，Google 在 2022 年移除了超過 52 億則廣告、限制 43 億則以上的廣告，並將超過 670萬個廣告客戶帳戶停權；相較於 2021 年，Google 移除的廣告增加了 20 億則。Google也阻擋或限制了超過 15 億個個人發布商網頁放送廣告，並針對超過 143,000 個發布商網站採取更廣泛、網頁層級的違規處置。

Google台灣客戶解決方案副總經理李芝禎表示，主要是針對宣傳的內容、手法等都會採取行動，這些包含詐騙、廣告不實、色情內容等等。

許多人也質疑，為何Google的廣告下架率這麼低？Google 台灣政府事務及公共政策副總經理陳幼臻表示，Google其實沒辦法管到全世界所有的內容，有些網頁其實不屬於Google，這就無法採取行動，這也就會造成下架率低的原因。

Google打詐三招術：

一、首先要從廣告源頭進行管理，審查發布的內容等等，避免被詐騙濫用，且落實實名制，廣告客戶驗證計畫要求廣告客戶提供個人身分及商家營運的基本資訊，包括合法身分證明、企業註冊文件，或其他證明其身分和在當地國家有經營業務的事實。

二、與政府密切溝通、合力打擊，Google 為台灣政府更新了針對政府單位的舉報機制，提高舉報違規廣告的效率。Google 和政府之間也採取新的舉報機制，以「檢舉序號」取代「填報表格」，同時保持密切溝通、100% 受理檢舉。未來，相關採取的行動也會回報給提交檢舉的政府單位，讓投資詐騙廣告機制的統計資訊更加準確，統計也會納入 Google 政府提出的內容移除要求報告。

三、提升數位素養發起全民攻勢， 提供數位工具，幫助使用者辨識數位廣告， 為了提升 Google 廣告透明度，Google 在今年推出廣告資訊公開中心，讓使用者都能掌握 Google 平台中（包含 Google 搜尋、廣告聯播網、YouTube）已通過驗證的廣告客戶身分、所投放的廣告位置和廣告類型等資訊，更可以透過搜尋特定廣告主並查看廣告主的頁面資訊。