美國4大AI業者成立產業組織　致力確保安全性

▲AI產業帶來進步，但後果也令人憂心，因此美國4大AI企業成立產業組織確保安全性。（圖／路透）

文／中央社舊金山26日綜合外電報導

美國4大人工智慧（AI）業者今天宣布成立產業組織，致力於解決AI尖端技術可能帶來的風險。

法新社報導，Anthropic、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和聊天機器人ChatGPT研發公司OpenAI表示，新成立的前沿模型論壇（Frontier Model Forum）將利用其成員的專業知識，將AI風險降到最低並支援產業標準。

這4家企業都承諾與彼此、議員和研究人員分享最佳實務作法。

「前沿」模型指的是新興大規模機器學習平台，將AI的發展提升到新的水準。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在聲明中表示：「創造AI科技的公司有責任確保這項科技是安全、可靠，仍在人類的控制之下。」

美國總統拜登上週在白宮與科技領袖舉行的會議上提到AI的「巨大」風險和前景，領袖們允諾在AI產業成長之際，從網路攻擊到欺詐做好全面防堵。

亞馬遜（Amazon）、Anthropic、谷歌、新創公司Inflection、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟和 OpenAI等企業高層代表們在旁站立，拜登侃侃而談。

拜登說，隨著AI愈來愈深入個人生活與商業活動 ，這些頂尖企業已允諾「引導負責任的創新」。

會議開始前，這7家人工智慧巨頭允諾實施一系列自我監管的安全措施，白宮表示，這些措施將「凸顯未來人工智慧的3大基本原則：安全、可靠與信任」。