避免被跟蹤！安卓新功能　3招找出恐怖追蹤器

▲安卓推出新功能，找出隱藏追蹤器。（圖／9to5google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google 現在正在 Android 上推出未知追蹤器警報，以提醒用戶身上可能有隱藏的 Apple AirTags，來躲避被惡意追蹤。

根據Google說法，如果未知的藍牙追蹤器與所有者分離並與用戶一起移動，Android 產品會向用戶發出警報。顯示追蹤器與用戶同行的通知，打開通知將顯示追蹤器開始與用戶一起移動的地點和時間的地圖。還具有播放聲音的功能，可以幫助用戶在跟踪器所有者不知情的情況下找到它。

對於被惡意放置追蹤器，Google也提出解決方案，首先如果感到不安全，想尋求幫助，可以聯絡信任的人或當地執法部門。其次可以獲取並保存追蹤器訊息，想獲取所有者信息，建議在通知出線之後，截取地圖螢幕截圖，因為這些警報將在 48 小時後刪除。最後還可以禁用追蹤器，提出如何打開 AirTag 蓋並取出電池的指南。

除了 Android 運行的自動檢查之外，還可以隨時從「設定」中找到「安全和緊急」選項，打開未知追蹤器警報，並選擇「立即掃描」手動掃描。這將需要 10 秒鐘的時間。預計這項新功能將通過 Google Play 服務更新在 Android 6.0+ 產品上，將在未來幾週內廣泛使用。