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新北跆拳教練是狼！猥褻性侵11女童還拍口爆照　犯行百次最小7歲

▲▼性侵示意圖。（圖／123RF）

▲新北跆拳道教練涉猥褻性侵11女童，受害者還被拍裸照。（示意圖／123RF）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名跆拳道館的教練，涉嫌在2019年起，利用教導跆拳道期間，多次在道館廁所、茶水間等處，對11名女童伸狼爪猥褻及性侵，其中9女童遭親吻、摸胸及摸下體，另2女童遭猥褻及性侵，甚至射精在女童口中，變態教練還拍照留念，但他否認有犯意，僅坦承客觀事實，新北地檢依加重強制性交、加重強制猥褻、兒少性剝削等罪起訴，並請法院從重量刑。

檢警調查，呂姓跆拳道教練2019年4月起，利用教導跆拳道時，在道館廁所、茶水間等處，對9名未成年女童親吻、摸胸及摸下體，甚至射精在2名女童口中並性侵得逞，被害女童最小僅有7歲，最大10歲，猥褻次數上百，最長達3年之久。

檢警搜查呂姓教練家中，發現不雅影像，受害女童高達11人。偵查時，教練否認犯罪，辯稱和女童相處就是這樣，看到被搜出的不雅照後，才坦承有性侵，但對摸胸猥褻仍狡辯是很平常的相處模式，只坦承客觀事實，否認有猥褻犯意。

檢方認為呂姓教練利用女童年幼，對於肢體接觸合理分際懵懂無知，在教導跆拳道時猥褻、性侵，被害女童多達11人，犯罪時間長達數年，犯罪行為高達上百次，犯後否認犯罪毫無悔意，依加重強制性交、加重強制猥褻、兒少性剝削等罪起訴，並請法院予以從重量刑。

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