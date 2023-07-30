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感動！丹麥教練落腳台灣　無償任教、賣房支撐少年足球夢

記者白珈陽／台中報導

丹麥足球教練Johnni Nielsen來台13年，成立非營利足球隊，也培養了100多個足球少年，為台灣足球發展貢獻良多，但不少小球員家境不富裕，為了球隊繼續運作，他無償擔任球隊教練，甚至自掏腰包、尋求企業贊助支應球隊開銷，他與台灣妻子在丹麥的房子已被法拍、台灣房子也抵押，這次在「嘖嘖」募資平台發起募資300萬元，盼守護球隊，延續隊員足球夢。

▲▼ 。（圖／蔡璧如辦公室提供）

▲今日台中市第一選區立委參選人蔡壁如召開記者會，支持丹麥足球教練Johnni Nielsen。（圖／蔡璧如提供）

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台灣全民足球協會（Formosa Football Association, FFA）昨（29）日成立，今日台中市第一選區立委參選人蔡壁如召開記者會，支持幕後推手Johnni Nielsen。

Johnni Nielsen在丹麥是一位前職業青訓足球選手與歐足總專任教練，於2009年因傷退出足球界，他是台灣女婿，因女兒患有唐氏症，離鄉背井來到台灣替女兒尋求治療。

來到台灣後，他發現台灣是足球沙漠，他開始招募喜歡踢球的小朋友免教練費義務教導踢球、附近街坊鄰居來學踢球的越來越多，後成立了非營利球隊 F. C. Vikings，讓有興趣的孩子能夠免費參加，不只讓台灣的國旗在歐洲足球職業場館飄揚、更堅持在球衣上也印上國旗，成功用足球做了漂亮的國民外交。

▲▼ 。（圖／蔡璧如辦公室提供）

▲▼Johnni Nielsen教導孩子踢足球。（圖／蔡璧如提供）

▲▼ 。（圖／蔡璧如辦公室提供）

但十幾年來，Johnni夫婦默默耕耘與付出，為了球隊訓練與參加國際賽、替台灣作足球貢獻，甚至將房子抵押籌組經費，丹麥房子更已被法拍。無奈經費籌措不易、且須有完整的制度配合、因此催生了台灣全民足球協會(FFA)，讓募款合法、有效運用經費、創造奇蹟。

蔡壁如表示，非營利足球隊 F. C. Vikings，13年來培養了100個足球少年。這支足球隊的球員多家境多半不富裕，但教練Johnni不但無償擔任球隊教練，更自掏腰包、尋求企業贊助以支應球隊開銷，甚至協助負擔部分隊員的學費。13年下來，教練夫妻倆在丹麥的房子2018年被法拍、台灣的房子也拿去抵押。

蔡壁如說，因為是非營利性質的足球隊，真的非常辛苦，這次在嘖嘖募資平台上的募資門檻是50萬元、目標是300萬元，盼民眾一起支撐這100個少年的足球夢、守護這個非盈利的足球隊，未來，也將陪他們一起完成更多的挑戰、達成更多的目標，期待透過這世界最受歡迎的運動，讓台灣被國際看見，看見台灣的努力與可能性。

台灣全民足球協會理事長黃榮松表示，期待也更樂見蔡壁如委員順利能落地台中耕耘，球隊也期望有機會在中部發掘潛在球員、與中部的各級學校合作，栽培台灣的足球新星，讓台灣的足球團隊和實力更紮實與強壯。

民眾黨前秘書長謝立功表示，Johnni娶了台灣太太住在台灣成為台灣新住民，努力推廣他一生熱愛的球運動，透過足球讓世界看見台灣，這是「台灣新住民」愛台灣最好的榜樣。

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