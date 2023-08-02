肯定侯友宜訪日超成功　朱立倫：反觀綠營陷退選「信賴危機」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（2日）於中常會表示，國民黨上週日舉行的全代會展現了團結的氣勢，相信只要共同努力，一定可以團結勝選；相對地，民進黨卻產生非常嚴重的信賴危機，不管現在操盤的總幹事或客家事務部主任都陷入論文抄襲與學倫事件，且已經有6位立委參選人退選，民進黨應該向民眾交代，為什麼提名這麼多不適任，甚至涉貪的立委參選人？這是大家感受到的「信賴危機」。

朱立倫指出，全代會上週日順利舉行，特別感謝所有與會同志團結一致支持侯友宜，全代會中展現了團結的氣勢，他相信，只要大家共同努力，一定可以團結勝選、政黨輪替、翻轉台灣、讓台灣更好，這是共同努力的目標。

相對於國民黨的團結努力，朱立倫表示，民進黨卻產生非常嚴重的信賴危機，民進黨內不管現在操盤的總幹事或客家事務部主任都陷入論文抄襲與學倫事件，再次凸顯民進黨的混亂，且民進黨已經有6位立委參選人退選，從台灣頭到台灣尾，有提名人涉貪或牽涉非常大爭議而紛紛退選，民進黨應該要徹底對民眾交代，為什麼提名這麼多不適任，甚至涉貪的立委參選人？這是民進黨在6位立委參選人退選後，大家感受到的信賴危機。

在國際上，朱立倫指出，賴清德大膽說要進入白宮，引起國際媒體關注，但竟然要將賴清德在造勢場合提出來的事情推給國民黨駐美代表處，掩蓋賴清德的信口開河以及民進黨的內亂。民進黨的信賴危機不管在黨內、國內或國際都引起很大爭議。朱強調，只要秉持團結一致的決心，國民黨的提名同志一定會獲得民眾最高的肯定。

談及總統提名候選人侯友宜前往日本訪問，朱立倫說，這次訪問非常成功，他要代表國民黨感謝日本執政黨的自民黨，包括自民黨副總裁、政調會會長、青年局以及非常多自民黨國會議員熱情的接待，日華懇談會今天上午也與侯友宜早餐會。他也特別謝謝在日本的僑界朋友以及海外部、在東京、橫濱等黨部同志接待侯友宜，且熱情舉行僑宴與成立後援會。

朱立倫指出，除了走向日本，也將去美國訪問，「親美、和日、友陸」的路線是國民黨堅定走對的路，讓國際看到國民黨提名的總統候選人具有國際觀，能真正維護兩岸和平，讓大家安定過好日子 。