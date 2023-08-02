莊瑞雄婉拒戰屏南　賴清德常會嚴肅「這席話」與會者愣住

▲民進黨主席賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨屏東縣第二選區（屏南）立委參選人許展維退選，黨內傳出希望立委莊瑞雄應戰，但莊曾任無黨籍立委蘇震清競選總幹事，已數度婉拒徵詢。據轉述，民進黨主席賴清德今（2日）在中常會末突然點名莊說「接下來對你跟對黨都很重要」，讓與會者們心頭一驚，而賴接著又說，「民眾來電建議你上電視要戴眼鏡，看起來比較斯文」，才稍稍化解緊張氣氛。

屏南立委選舉情勢詭譎，在許展維退選後，參選者只剩無黨籍立委蘇震清之子蘇孟淳1人，而蘇與前縣長潘孟安素來不睦，黨內高度關注接下來將由誰接棒參選，一說認為曾參選屏東立委的莊瑞雄是最強戰力、最適合的人選，應努力到最後一刻，但另一說則認為，目前仍有蘇震清之子參選的因素須考量，畢竟莊曾任蘇的競選總幹事，不該由莊個人去「收拾殘局」。

據轉述，值此人選未定的敏感時間點，賴清德今天在中常會末突然說，「民眾來電有一條非常重要，嚴正要求莊瑞雄委員要改進，務必按照民眾來電指示」，還說這「對你跟對黨都很重要」，一語話中有話，讓與會者們紛紛愣住，不過賴隨後又指，有民眾打電話來，「建議你上電視要戴眼鏡，看起來比較斯文」，才沖淡緊張氣氛。

莊瑞雄會後受訪時，也還原這段過程，笑稱當時大家都很困惑，不知道賴清德要講什麼；至於媒體頻頻試探莊對參選屏東立委的看法，莊直言，他是鄉下來的，屏東是一個很純樸、重感情的地方，「我真的上一次擔任蘇震清的總幹事，我們是一個鄉鎮、一個村莊這樣子一起去打拚」，蘇震清原本的選區是屏北，上次選戰倒數剩下40幾天時，黨規劃自己到不分區，最後也打贏了。

「我當過人家選舉總幹事，又要再下去選，是強人所難啦！」莊瑞雄表示，相信提名小組會很有智慧，過去蘇家在屏東經營了幾十年，都是一點一滴累積上來，「你現在說要把他（蘇震清）推出去，那何不把他召喚回來？這都是智慧」，至於要怎麼處理，相信提名小組會發揮他們的智慧，「他們（蘇家）本來就是民進黨人，就是這麽簡單，蘇震清的支持者，還是民進黨的支持者，提名要用什麼樣的方式，要再考慮清楚」。