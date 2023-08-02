北北基宜可能全納「陸警範圍」　嚴防豪雨彈！明夜卡努離台最近

▲颱風卡努明日深夜離台灣最近。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」今日起影響台灣天氣，中央氣象局已發布海上警報，並預估下午五點半有機會發布陸上警報，初估陸警範圍可能包括北北基宜，其中北北基是受颱風影響最大的區域。

氣象局預報員朱美霖表示，卡努暴風圈明天中午前後接觸台灣本島陸地，包括北海岸及東北角，暴風圈不排除觸及北北基宜的陸地，氣象局將於今日下午到晚上發布陸上警報，最有可能會在下午五點半發布陸警，陸警範圍可能會是北北基宜。

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▲氣象局針對颱風卡努發布海警。（圖／氣象局）

今日起北部風雨增多，明日深夜是颱風最靠近的時間點，北台灣今日越晚風雨越強，降雨時間長，將有大雨或豪雨，其中北海岸風強雨大。明晚西南風增強，中南部降雨也會增多，要防範大雨或豪雨，後續西南風持續影響，中南部的降雨也會繼續累積，北台灣則是預計周六颱風遠離後雨勢就會趨緩。

今明兩日台灣近海浪高會逐漸增大，明日北部、北海岸、東半部、恆春半島、馬祖將有三米浪高，北海岸、東北角接近暴風圈，可能出現四米浪高。另北海岸、東半部、恆春半島也會有九到十級強陣風，明後兩天風勢更猛，應避免前往海邊活動。

▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）