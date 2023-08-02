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社會 社會焦點 保障人權

彫博認了抽K！愛女「骨灰還留房間」　反擊餵毒說：要講證據

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲彫博承認動手打保母。（圖／翻攝自YouTube）

記者賴文萱／高雄報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，檢方調查是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡。雕博今（2）日在臉書發聲，坦承自己確實抽K，他要向他媽、他女兒道歉，因為抽K影響到整件案件的進度，他並說女兒骨灰還在房間裡，捨不得事件還沒落幕就送塔，並呼籲網友，司法還在跑，看戲看結尾，結局是什麼再來評論。

▲▼網紅鳳梨爆料，高雄仁武，刺青師好友11月大女嬰遭保母虐死。（圖／記者賴文萱攝）

▲彫博控11月大女嬰遭保母虐死，沒想到案件大反轉。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

彫博今在臉書發聲回應近來案件逆轉的風波，他說，「判決書判來不起訴，但整件事還在跑司法流程，你說我有罪，請問定案了嗎？我要跟我女兒道什麼歉？你說我害死我女兒，餵她毒，這講證據啊！」

對於保母近來出面控訴，他表示，「今天來找妳照顧我女兒，千交代萬交代就是不可以給男生帶，妳不能帶就打給我媽，我家就住在妳附近，隨時可以去接，妳還說小孩子到妳家就有異狀，妳怎麼不當下講，兩年後才來講這件事？」

至於抽K部分，彫博說，「從小到大女兒就是我媽、我老婆在顧，只有剛出生2-3個月可能跟我睡覺過一兩次，後來就通通在我媽那邊，連照顧也是我員工在照顧，你說我長期讓她吸K有毒，那就代表我媽我爸我員工有，要驗去驗啊！我爸媽沒有，員工也沒有，偏偏我女兒有，我真的不知道怎麼解釋。」

他強調，他從來沒在女兒面前碰過這東西，也沒在她面前吐過菸，密閉空間也沒去摸她、碰她，這件是他做不出來，大家要信不信，都希望能理智一點。

他也對保母喊話，這兩年妳們可能受苦或有委屈，但妳家沒死人，我家死人了，死了一個非常重要的人。他說，身為爸爸，他每天工作就帶著女兒的骨灰到處跑，並說女兒骨灰骸在他的房間，因為捨不得事件還沒落幕就送塔。最後他表示，「我沒做的事情不需要去承認，也不需要道歉，我該道歉的人已經道歉完了，我有沒有問題，保母有沒有問題，就等司法來判定。」

▲▼鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲案發第一時間有一群網友跑到保母家撒冥紙、砸雞蛋。（圖／ETtoday資料照）

回顧這起案件，2021年10月13日彫博指控，將11個月大的女兒交給高雄市仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，沒想到短短2天孩子就因頭部重創死亡，於是透過好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事，指控保母虐嬰致死，引發社會大眾關注。

事後案情大逆轉，橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中發現，女嬰體內驗出K他命反應，蔡姓保母和吳姓丈夫經檢驗都未驗出K他命反應，反而是孩子生父被驗出有吸毒，因此研判孩子應該是在家中吸入K他命毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡，因此保母及其丈夫都獲不起訴起處分。

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