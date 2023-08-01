鳳梨直播低頭鞠躬2次　含冤2年保母不領情：他的道歉像大便一樣

▲鳳梨鞠躬道歉。（圖／翻攝自臉書／吳泓逸）

記者陳宏瑞／高雄報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，全案竟疑似彫博自己吸毒害死孩子，當初力挺彫博的網紅鳳梨（吳泓逸）也被要求出面道歉，鳳梨31日晚間開直播，兩度鞠躬道歉，但2年來飽受折磨的蔡姓保母表示，「不需要，也不想看，因為他的道歉像大便一樣」，對鳳梨道歉並不領情。

回顧這起案件，2021年10月13日彫博指控，將11個月大的女兒交給高雄市仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，沒想到短短2天孩子就因頭部重創死亡，於是透過好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事，指控保母虐嬰致死，引發社會大眾關注。

▲彫博曾到保母家興師問罪。（圖／翻攝自YouTube）

事後案情大逆轉，橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中發現，女嬰體內驗出K他命反應，蔡姓保母和吳姓丈夫經檢驗都未驗出K他命反應，反而是孩子生父被驗出有吸毒，因此研判孩子應該是在家中吸入K他命毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡，因此保母及其丈夫都獲不起訴起處分。

蔡姓保母含冤2年後，出面淚訴事發後自己沒辦法睡覺，已經暴瘦10多公斤，對於給家庭帶來的磨難，她一直很自責，這件事害得兒子無法回家住，先生在學校也備受其他老師、家長、學生的異樣眼光，甚至還在網路被指責「這社會病了，殺人嫌疑犯還可以教書」。家裡因為遭到破壞，所以只好搬家，自己不敢外出，事後更換電話，跟朋友們都斷聯。

▲蔡姓保母對於鳳梨的道歉不領情。（圖／民眾提供）

保母說，直到終於收到不起訴處分後，情緒才開始逐漸緩和下來，「目前這部分已經告一段落，我們家也付出很嚴重的代價，應該要還我們清白」。

而揭發此事的鳳梨在保母不起訴後，也被網友認為當初他利用網路聲量，間接導致保母一家人生活受影響，鳳梨31日開直播表示，當初被朋友委託發聲，站在自己的立場上肯定不會推辭，但如果因為發文這件事影響到保母一家，他願意為此道歉，說完再次起立鞠躬。

對於鳳梨的道歉，蔡姓保母認為「不需要，也不想看，因為他的道歉就像大便一樣，有什麼好道歉的」完全不領情。