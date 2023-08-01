　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鳳梨直播低頭鞠躬2次　含冤2年保母不領情：他的道歉像大便一樣

▲鳳梨鞠躬道歉。（圖／翻攝自臉書／吳泓逸）

▲鳳梨鞠躬道歉。（圖／翻攝自臉書／吳泓逸）

記者陳宏瑞／高雄報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，全案竟疑似彫博自己吸毒害死孩子，當初力挺彫博的網紅鳳梨（吳泓逸）也被要求出面道歉，鳳梨31日晚間開直播，兩度鞠躬道歉，但2年來飽受折磨的蔡姓保母表示，「不需要，也不想看，因為他的道歉像大便一樣」，對鳳梨道歉並不領情。

回顧這起案件，2021年10月13日彫博指控，將11個月大的女兒交給高雄市仁武區有合格執照的蔡姓保母照料，沒想到短短2天孩子就因頭部重創死亡，於是透過好友網紅鳳梨（吳泓逸）揭露此事，指控保母虐嬰致死，引發社會大眾關注。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲彫博曾到保母家興師問罪。（圖／翻攝自YouTube）

事後案情大逆轉，橋頭地檢署檢察官在偵辦過程中發現，女嬰體內驗出K他命反應，蔡姓保母和吳姓丈夫經檢驗都未驗出K他命反應，反而是孩子生父被驗出有吸毒，因此研判孩子應該是在家中吸入K他命毒煙，產生副作用導致重摔頭部身亡，因此保母及其丈夫都獲不起訴起處分。

蔡姓保母含冤2年後，出面淚訴事發後自己沒辦法睡覺，已經暴瘦10多公斤，對於給家庭帶來的磨難，她一直很自責，這件事害得兒子無法回家住，先生在學校也備受其他老師、家長、學生的異樣眼光，甚至還在網路被指責「這社會病了，殺人嫌疑犯還可以教書」。家裡因為遭到破壞，所以只好搬家，自己不敢外出，事後更換電話，跟朋友們都斷聯。

▲▼遭冤虐死女嬰！保母2年「暴瘦10公斤」自責：為什麼接流氓案子？（圖／民眾提供）

▲蔡姓保母對於鳳梨的道歉不領情。（圖／民眾提供）

保母說，直到終於收到不起訴處分後，情緒才開始逐漸緩和下來，「目前這部分已經告一段落，我們家也付出很嚴重的代價，應該要還我們清白」。

而揭發此事的鳳梨在保母不起訴後，也被網友認為當初他利用網路聲量，間接導致保母一家人生活受影響，鳳梨31日開直播表示，當初被朋友委託發聲，站在自己的立場上肯定不會推辭，但如果因為發文這件事影響到保母一家，他願意為此道歉，說完再次起立鞠躬。

對於鳳梨的道歉，蔡姓保母認為「不需要，也不想看，因為他的道歉就像大便一樣，有什麼好道歉的」完全不領情。

ET快訊
大牙高鐵廁所排隊　聽見氣音喊「2字」！轉頭一看哭了
快訊／潘孟安論文涉抄襲　審查結果出爐！
6連霸里長疑熱死！　倒地畫面曝光
快訊／台電挖破水管　台中5.3萬戶停水
陳吉仲升部長突下暴雨！　西裝全濕透
北部風力近颱風假標準！卡努「大轉彎彈開」暴風圈可能觸陸
李玟老公Bruce傳「親按火化鈕」　遭粉絲一路追罵爆衝突
快訊／李玟老公遭包圍飆罵　終於說了2句話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

花3萬2買博美狗養3個月就死了　她怒告寵物店詐欺結果出爐

男闖紅燈遭撞　倒地再被輾過「2騎士1判囚1沒事」...奪命畫面曝

倒地畫面曝！曾助「皮包骨3兄弟」　6連霸里長疑熱衰竭猝逝

囂張！台南茶行捲債務糾紛　遭黑衣人拆招牌丟石塊砸窗

高雄男遭路檢全身狂冒汗　瞎掰剛洗完澡...下秒被搜出海洛因

幼兒園鋁門「夾2歲童手指」師驚嚇求救　消防隊急拆門搶救

通緝犯遇警心虛想落跑　警秒查出他身分...口袋還搜出3包毒

高鐵廁所排隊…大牙聽見氣音喊「加油」　轉頭一看暖哭她

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

花3萬2買博美狗養3個月就死了　她怒告寵物店詐欺結果出爐

男闖紅燈遭撞　倒地再被輾過「2騎士1判囚1沒事」...奪命畫面曝

倒地畫面曝！曾助「皮包骨3兄弟」　6連霸里長疑熱衰竭猝逝

囂張！台南茶行捲債務糾紛　遭黑衣人拆招牌丟石塊砸窗

高雄男遭路檢全身狂冒汗　瞎掰剛洗完澡...下秒被搜出海洛因

幼兒園鋁門「夾2歲童手指」師驚嚇求救　消防隊急拆門搶救

通緝犯遇警心虛想落跑　警秒查出他身分...口袋還搜出3包毒

高鐵廁所排隊…大牙聽見氣音喊「加油」　轉頭一看暖哭她

3人擠4坪貨櫃屋！育5歲過動兒+病夫住院　貧苦癌末婦撐不住了

穿戴全套裝備指揮交通　23歲男假冒警察判拘20天！沒理會遭通緝

「漢文帝霸陵」極罕見陪葬品出土　「大貓熊」封存2000年見天日

台南高工改制　「成大附屬南工」揭牌開啟發展新篇章

質疑高師大想幫潘孟安隱密　王鴻薇再轟：跟谷辣斯一樣厚臉皮

潘孟安論文涉抄襲！高師大：違反學術倫理瑕疵　限期2個月更正

台中前瞻預算補助六都倒數第二　盧秀燕吐委屈：請別擱置捷運藍線

坤輿掩埋場2.0！他點土石場3疑點　嗆鍾東錦「你跟當地人有仇嗎？」

NewJeans出道1年「達20億播放量」破KPOP紀錄！　這2主打收聽最高

SM新男團才出道「成員爆進出獵艷場所」！舊照被挖惹議　韓網掀論戰

社會熱門新聞

男童店內狂奔「摔進湯鍋」！照顧人判刑　　

挺刺青師私刑正義被罵翻！正義哥：為何要道歉？

即／挨告後首現身！大牙受訪淚崩「我會加油」

綠島藍洞25歲女拍照遭大浪捲走　今宣告不治

重機騎士急剎重摔　滑20m撞轎車不治

A成龍的錢！楊德昌遺孀逃亡12年　高調亮相引驚呼

鳳梨直播鞠躬2次　保母：他的道歉像大便

新莊工廠陷火海　塑膠臭味蔓延

獨／曾騙正妹護理師　棒棒堂EDD又詐250萬　

機車用鏈條鎖住水溝蓋　佔停車位賤招畫面曝

抖音屁孩跟風「臭鞋放鮮食櫃」　遭求償百萬哭慘

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

即／台中神岡當街砍人　女子頭部多處刀傷濺血

猛砍檳榔攤老闆娘　藍衣男落網

更多熱門

相關新聞

挺刺青師私刑正義被罵翻！正義哥：為何要道歉？

挺刺青師私刑正義被罵翻！正義哥：為何要道歉？

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，檢方調查是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡。事件曝光後引發社會譁然，紛紛替保母抱不平，就連當初曾隨彫博一同前往保母家的網紅「正義哥」徐奕也被網友砲轟，要求出面道歉。對此，徐奕則直言「我真的想不通，我到底做什麼事情，要跟她（保母）道歉？」

鳳梨直播「低頭鞠躬2次」！向保母一家道歉

鳳梨直播「低頭鞠躬2次」！向保母一家道歉

鳳梨預告直播「跟大家說明一切」：以吳泓逸身分

鳳梨預告直播「跟大家說明一切」：以吳泓逸身分

Toyz黑料纏身仍翻紅　PTT揭1能力太頂：流量怪物

Toyz黑料纏身仍翻紅　PTT揭1能力太頂：流量怪物

冤保母自責「聽托育站長的話」接彫博案　社會局回應了

冤保母自責「聽托育站長的話」接彫博案　社會局回應了

關鍵字：

鳳梨直播低頭鞠躬保母不領情道歉

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

充氣溜滑梯吹到50m高空　父重摔身亡3歲女送醫

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面