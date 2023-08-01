挺刺青師「私刑正義」大翻車！正義哥被罵爆困惑了：為何要道歉？

▲女嬰保母當時被彫博私刑。（圖／翻攝自IG／雕博）

記者閔文昱／綜合報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，檢方調查是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡。事件曝光後引發社會譁然，紛紛替保母抱不平，就連當初曾隨彫博一同前往保母家的網紅「正義哥」徐奕也被網友砲轟，要求出面道歉。對此，徐奕則直言「我真的想不通，我到底做什麼事情，要跟她（保母）道歉？」

彫博在2021年10月13日控訴女兒遭保母虐待，頭部重創搶救不治，喪女心情無法平復的他為此前往保母家對質，正好徐奕與其陳姓友人關心此事，遂搭載2人與自己的王姓好友至保母家。過程中，徐奕、陳男、王男全程在彫博身後觀看，同步持手機直播，雖未涉及傷害，但檢方認為已有為增強挑釁力道，聚眾在場助勢之犯意，調查後將4人起訴。

彫博事後被依在公共場所聚集三人以上施強暴下手實施罪處6月、恐嚇罪處拘役40日，皆可易科罰金，又犯公然侮辱罪處罰金1萬元，得易服勞役。另外，法官認為，徐奕高舉社會公義大旗，本意良善，見其暴力行為未阻止反以助勢方式使得情況惡化，與其餘2人，依公共場所聚集三人以上施強暴在場助勢罪，處拘役40日，得易科罰金。

▲「正義哥」徐奕坦言，自己已被判刑，不解為何還要向保母道歉。（圖／翻攝自Facebook／徐奕）

針對近期案情逆轉，保母獲不起訴處分，指向彫博疑似染毒，導致女兒喪命，不少網友紛紛要求當時與彫博站在一起的徐奕出面道歉。對此，徐奕則開直播表示，有沒有翻船還不知道，因為目前女童家屬仍要上訴，至於是否要跟保母道歉，他坦言「我真的想不通，我到底做什麼事情，要跟她（保母）道歉？」

徐奕強調，當初在法院時就有意願向保母道歉，但對方不來，如今自己已經被判刑，準備要繳罰金了，「啊我現在還要去跟她（保母）道歉喔？」他認為，自己是為了小朋友去的，並不是為了彫博，更不知道彫博沾毒，這部分交由司法去處理，至於聚眾部分自己也已付出代價，不解為何還要向保母道歉「道歉可以撤銷判決嗎？道歉可以省7萬，如果可以的話，我去道歉，7萬省起來」。