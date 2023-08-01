　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

挺刺青師「私刑正義」大翻車！正義哥徐奕被罵爆困惑了：為何要道歉？

▲▼女嬰保母被私刑。（圖／翻攝自IG／雕博）

▲女嬰保母當時被彫博私刑。（圖／翻攝自IG／雕博）

記者閔文昱／綜合報導

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，檢方調查是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡。事件曝光後引發社會譁然，紛紛替保母抱不平，就連當初曾隨彫博一同前往保母家的網紅「正義哥」徐奕也被網友砲轟，要求出面道歉。對此，徐奕則直言「我真的想不通，我到底做什麼事情，要跟她（保母）道歉？」

彫博在2021年10月13日控訴女兒遭保母虐待，頭部重創搶救不治，喪女心情無法平復的他為此前往保母家對質，正好徐奕與其陳姓友人關心此事，遂搭載2人與自己的王姓好友至保母家。過程中，徐奕、陳男、王男全程在彫博身後觀看，同步持手機直播，雖未涉及傷害，但檢方認為已有為增強挑釁力道，聚眾在場助勢之犯意，調查後將4人起訴。

彫博事後被依在公共場所聚集三人以上施強暴下手實施罪處6月、恐嚇罪處拘役40日，皆可易科罰金，又犯公然侮辱罪處罰金1萬元，得易服勞役。另外，法官認為，徐奕高舉社會公義大旗，本意良善，見其暴力行為未阻止反以助勢方式使得情況惡化，與其餘2人，依公共場所聚集三人以上施強暴在場助勢罪，處拘役40日，得易科罰金。

▲「正義哥」徐奕坦言，自己已被判刑，不解為何還要向保母道歉。（圖／翻攝自Facebook／徐奕）

▲「正義哥」徐奕坦言，自己已被判刑，不解為何還要向保母道歉。（圖／翻攝自Facebook／徐奕）

針對近期案情逆轉，保母獲不起訴處分，指向彫博疑似染毒，導致女兒喪命，不少網友紛紛要求當時與彫博站在一起的徐奕出面道歉。對此，徐奕則開直播表示，有沒有翻船還不知道，因為目前女童家屬仍要上訴，至於是否要跟保母道歉，他坦言「我真的想不通，我到底做什麼事情，要跟她（保母）道歉？」

徐奕強調，當初在法院時就有意願向保母道歉，但對方不來，如今自己已經被判刑，準備要繳罰金了，「啊我現在還要去跟她（保母）道歉喔？」他認為，自己是為了小朋友去的，並不是為了彫博，更不知道彫博沾毒，這部分交由司法去處理，至於聚眾部分自己也已付出代價，不解為何還要向保母道歉「道歉可以撤銷判決嗎？道歉可以省7萬，如果可以的話，我去道歉，7萬省起來」。

ET快訊
羅嘉翎領銜跆拳連摘3銀　中華隊單日3銀3銅！男籃也締驚奇
卡努路徑南修！這天起「半個台灣有雨」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

挺刺青師「私刑正義」大翻車！正義哥被罵爆困惑了：為何要道歉？

熱死？曾助「皮包骨3兄弟」　彰化6連霸里長下田猝逝

快訊／屏東重機騎士閃車急煞！重摔再撞左轉車亡

花蓮中興橋2機車對撞「1死1傷」！疑28歲無照男跨雙黃線釀悲劇

小學生拿椅子要砸人！老師「阻擋回推」孩子摔倒　被判緩刑

遊覽車擦撞塞爆新莊　「狂司機」竟開上國道載客！警騎車鳴笛追

新北警欠百萬賭債竟淪詐團車手　前同事驚見「自己人」出手抓人

獨／控炎亞綸性侵偷拍私密片　網紅耀樂「一身白」現身地檢署

知名建商冒病父名侵吞土地　被逮辯稱無業重判10年7月定讞

R6騎士麗寶賽道自撞亡…現場影片曝光！猛撞護欄人車瞬間倒地

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

不爽老婆被超跑載走！　賓士逆向攔停藍寶堅尼

《拳下》師徒賽前量血壓　疑妹子「太兇」飆破180！

康康被認成NONO急否認「孩子才4歲」　突爆小鐘「前女友剛離婚」他嚇到冒汗

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

挺刺青師「私刑正義」大翻車！正義哥被罵爆困惑了：為何要道歉？

熱死？曾助「皮包骨3兄弟」　彰化6連霸里長下田猝逝

快訊／屏東重機騎士閃車急煞！重摔再撞左轉車亡

花蓮中興橋2機車對撞「1死1傷」！疑28歲無照男跨雙黃線釀悲劇

小學生拿椅子要砸人！老師「阻擋回推」孩子摔倒　被判緩刑

遊覽車擦撞塞爆新莊　「狂司機」竟開上國道載客！警騎車鳴笛追

新北警欠百萬賭債竟淪詐團車手　前同事驚見「自己人」出手抓人

獨／控炎亞綸性侵偷拍私密片　網紅耀樂「一身白」現身地檢署

知名建商冒病父名侵吞土地　被逮辯稱無業重判10年7月定讞

R6騎士麗寶賽道自撞亡…現場影片曝光！猛撞護欄人車瞬間倒地

韓諧星來台合體具俊曄！「出門都跟著老婆」甜揭大S互動：很有趣

俄國曾同意售台「14艘潛艦」　學者揭密李登輝時代軍購秘辛

挺刺青師「私刑正義」大翻車！正義哥被罵爆困惑了：為何要道歉？

空軍9架幻象戰機延壽評估　原廠過關「可再服役20年」

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好：我身為老婆沒做好

《咒術迴戰》戰鬥白熱化　子安武人談「術師殺手」：呈現他的專業面

王楚然4澄清耍大牌爆料　認「說過女巫」曬證據：話題未涉及素人

韓千萬YT頻道辱華！「區分台灣、中國、香港」惹怒小粉紅：快點刪文

復刻阿美傳統家屋　新北市圖汐止分館體驗原鄉文化

彩妝新手也OK！「半截式眼線」正夯，話題眼線筆一次看

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

相關新聞

冤保母自責「聽托育站長的話」接彫博案　社會局回應了

冤保母自責「聽托育站長的話」接彫博案　社會局回應了

刺青師彫博指控年僅11個月大的女兒遭蔡姓保母虐死，沒想到2年之後案情大逆轉，檢方調查是彫博吸毒導致女兒吸入毒煙，產生副作用進而重摔頭部身亡。蔡姓保母近日淚訴，這兩年暴瘦10多公斤外，也非常自責為什麼當初自己要接下流氓的案子，更控訴當初媒合托育的站長，「要害死多少保母的家庭？」對此，高雄市社會局也做出回應。

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

遭冤虐死女嬰　保母暴瘦10公斤淚訴2年慘況

遭冤虐死女嬰　保母扛2年壓力淚曝後悔

遭冤虐死女嬰　保母扛2年壓力淚曝後悔

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

彫博怒轟！要保母公開監視器

彫博怒轟！要保母公開監視器

關鍵字：

正義哥彫博刺青師保母徐奕

讀者迴響

最夯影音

更多
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

熱門快報

7/30、31中職明星賽重磅登場

7/30、31中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面