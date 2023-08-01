詭異連環撞！行人被「3車撞輾」慘死　他下車查看也被撞斷手腳

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣麟洛鄉果菜市場前，昨(31)日深夜一起死亡車禍，丁姓男子未經由行人穿越道穿越馬路，遭周姓男子駕自小客車撞倒，再被騎乘大型重型機車傅姓騎士追撞，周男和傅男下車要查看行人傷勢，2人同時另被江姓男子駕駛自小貨車撞擊，丁男經送醫不治，周男手腳骨折，傅男身體也有多處擦傷，3名駕駛人經酒測呼氣值均為零，相關肇事原因及責任歸屬，由警方調查釐清中。

▲麟洛果菜市場行人穿越馬路遭撞死亡 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局表示，轄區的麟洛鄉中山路麟洛果菜市場前，於昨(31)日23時40分許發生一件行人死亡交通事故；57歲丁姓男子於穿越馬路時未行走行人穿越道，先遭24歲周姓男子所駕駛之自小客車撞擊，丁男倒臥車道時，復遭後方閃避不及由22歲傅姓騎士騎乘大型重機車撞擊。

▲屏東分局第五組組長蔡鴻哲說明經過。

開車的周男和騎乘大型重機的傅男，在事故發生後隨後離開車輛準備查看行人丁男的傷勢，遭後方的45歲江姓男子駕駛之自小貨車追撞，傅男見狀跳開，周男及丁男被撞，警方獲報後到場查處，立即將3名傷者送往醫院治療，惟丁男到院前已無生命跡象，經搶救宣告不治，而周男手腳骨折，傅男身上受到擦傷，2人意識清醒無生命危險，3名駕駛人經酒測呼氣值均為零，事故造成1死2傷。

▲屏東離奇車禍，行人遭3車撞輾慘死。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

據悉，死者向家人表示外出買東西，穿越馬路就被車撞；另傅姓大型重型機車騎士與友人同出遊，前方其友人發現行人倒地閃過，他騎在第2台閃避不及，撞上行人。

警方呼籲行人穿越馬路務必行走行人穿越道，並確認有無來車，夜間穿著明亮衣物以提升能見度；另汽機車駕駛人行經交岔路口應減速慢行、同時注意往來人車，以避免憾事發生。