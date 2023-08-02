北流爭議「省下1400萬」　林奕華：成功收拾爛攤子

▲台北流行音樂中心。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者皮心瑀／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心近日卻爆出1.9億工程未付款，每月額外支付利息，引發爭議。對此，台北市長蔣萬安1日拍板，從市庫先墊付爭議款；另利息部分，經工務局、新工處向2廠商溝通後，確定不用支付，因此替市民省下1400萬元。台北市副市長林奕則表示，北市府成功收拾爛攤子，不管多困難、多棘手，一定會務實面對問題並解決問題。

針對北流墊付款一案，北市府將以「墊付款」方式先行支付廠商，之後再循程序補列預算，用追加預算的方式或者列於2024年度預算進行支付，並持續與文化部爭取預算。

至於利息，原文化局表示，若從今年4月與6月計算，每個月80萬元利息，截至明年3月底為止，2筆利息共需1400萬元，因此提出墊付金額為逾2億600元。不過，工務局、新工處提出，向2個建築師事務所努力溝通下，2建築師事務所都表達願意支持市府的努力，所以不會申請利息費用，也代表市府不用繳交1400萬元利息，墊付金額只需逾1.9億元本金。

林奕華說，蔣萬安上任以來，北市政一直秉持務實解決問題的態度，以市民權益為市政優先考量。感謝最近這一個星期工務局和新工處同仁多次和監造廠商溝通，終於傳來好消息，廠商願意退讓，不再爭取延遲付款的加計利息給付，台北市政府成功為市民朋友守住荷包。不管多困難、多棘手，北市政一定會務實面對問題並解決問題，以守護市民朋友的利益為優先考量。