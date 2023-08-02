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卡努往西走多了　明暴風圈有機會掠過大台北

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲卡努今逐漸通過日本那霸南側海域。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，由於今天、周四卡努颱風偏西走的幅度多了一點，預測暴風圈有機會在周四稍微掠過大台北一帶的陸地；周四、周五西南季風也將增強影響，西部累積雨量將有機會達局部大雨或豪雨。

林孝儒指出，今早中度颱風卡努正逐漸通過那霸南側海域，即將進入東海持續朝西北西行進，預計今天、周四颱風將較偏西北西或西行地靠近東北部海域，算是颱風最接近的時段。

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林孝儒說，但周五開始，颱風移動的方向將出現較大的轉變，主因將會是目前位於颱風北側的副高減弱，同時颱風南側亦有副高增強的趨勢，進而牽引颱風轉北移動的分量增多；順利的話，周末颱風就會往東北方加速朝日本前進。

▼卡努靠近台灣中。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林孝儒提到，但也由於今天、周四颱風偏西走的幅度多了一點，預測暴風圈有機會在周四稍微掠過大台北一帶的陸地，因此氣象局也有可能在今天下半天針對大台北、基隆地區發布陸上颱風警報，預測颱風警報大概最快也要到周五才會陸續解除。

林孝儒表示，今天起至周五受颱風外圍環流影響，為迎風面的西半部天氣都將不穩定，有廣泛短暫陣雨；且周四、周五西南季風也將增強影響，整體來說西部雨時較長外也有短時強降雨機會，累積雨量將有機會達局部大雨或豪雨。

林孝儒指出，而背風面的東部影響都較小，除了離颱風較近的宜蘭有些短暫陣雨機會外，花東地區反而受背風沉降作用影響較大，天氣反而較穩定外，亦有焚風發生機會。

（圖／氣象局）

▲▼卡努最新動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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