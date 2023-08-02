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卡努挑戰強颱！侵台陸警時間出爐　新北市可達「颱風假」標準

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局）

▲卡努颱風暴風範圍相當大，有增強趨勢。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／綜合報導

中颱「卡努」逼近台灣，中央氣象局1日發布海警，預計2日晚間發布陸上颱風警報。中央災變中心1日舉行第一次工作會報，氣象局指出，卡努逐漸增強，不排除有成為強颱的可能性，且北部、東北部地區首當其衝，預計3、4日颱風最接近台灣。對此，天氣風險公司表示，依目前預估風力、雨量資料研判，新北市周四（3日）可能達停班停課標準。

中央災變中心1日晚間進行第一次工作會報，氣象局指出，目前卡努位在琉球東南方海面，有逐漸增強趨勢，不排除增強成強颱，預計2日晚間10點30分發布陸上颱風警報， 3、4 日颱風最接近台灣，且受颱風外圍環流影響，北部及東半部海面風力逐漸增強，北部、東半部及恆春半島沿海浪高將增至3米以上。

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▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局）

▲卡努路徑持續修正，將在2天後大轉彎。

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局）

▲氣象局示警北部、東北部首當其衝。（圖／NCDR）

新北市府1日晚間舉行卡努颱風第一次工作會報，天氣風險公司總經理彭啟明分析，新北市2日起風雨增強，預計3日是風雨最大的時候，屆時市區陣風7至8級、郊區7至10級，浪高有5到7米；雨量預測方面，4天累積雨量，新北南區約250到380毫米、東區240到370毫米、北區230到370毫米、西區約150到270毫米。

彭啟明指出，周四當天可能達到停班停課標準，但確切狀況視2日資料再行判斷比較適合。

根據氣象局觀測，卡努目前為中度颱風，其所處環境條件有利維持中颱強度，預估接近台灣北部外海時，強度以中度颱風上限的機率最高。其暴風圈暴風圈北側象限約280公里，東南象限約310公里，西南象限約260公里，7級暴風半徑平均約為280公里，10級暴風半徑稍微擴大至100公里，外圍環流較為寬廣，對流發展也相當旺盛。

氣象局指出，卡努今晨2時位於台北東方約600公里海面上，以時速13轉9公里速度，向西北西進行，暴風圈已經接觸琉球群島，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺。

▼卡努颱風眼清晰，不排除增強為強颱。（圖／翻攝RAMMB）

▲▼卡努颱風。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

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