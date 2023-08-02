帶回家生吃？他抓整籃「大蝸牛」炫耀　網嚇喊：一家5人吃完滅門

▲有民眾抓了大量的非洲大蝸牛，疑似要帶回家食用。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

只要每次下過雨，室外總能看到體型巨大的蝸牛。對此，有名男子趁著下雨天外出抓蝸牛，爪到了滿滿一籃，甚至還把外殼給打碎，似乎準備烹調，嚇得網友趕忙提醒「不要亂吃」，還提出過往有人吃過這種大蝸牛，結果一家五口喪命的慘案。

這名男子在「新竹爆料公社」張貼了許多影片，畫面中滿滿的都是非洲大蝸牛，甚至還拿籃子盛裝，其中一張照片更是打碎了蝸牛殼，似乎是打算當成食材來料理。

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看完了恐怖的畫面，不少網友嚇得直喊，「這是爽什麼」、「滿滿的寄生蟲」、「拜託不要亂來，這種東西不能生吃」、「寄生蟲才是主體」、「好吃，但一定要煮熟。」

▲▼有民眾抓了大量的非洲大蝸牛，疑似要帶回家食用。（圖／翻攝臉書／新竹爆料公社）



而之所以這些大蝸牛會引起如此劇烈的反應，是因為台灣食品大廠、金蘭醬油二代的鍾秋桂曾誤信謠言，帶一家人一起生吃這種非洲大蝸牛，導致一家人感染了廣東住血線蟲，5人全部過世，只有在外旅遊的三兒子仍然活著。

根據衛福部的資料，廣東住血線蟲主要的感染源，是因為食用沒有煮熟的非洲大蝸牛，原先多為孩童感染，而近幾十年較常出現的，則是外籍移工吃到沒有煮熟的螺類，進而引發感染較為常見。

衛福部提醒，請勿生食、食用沒有煮熟的螺類、蝸牛，這些生物是廣東住血線蟲的中間宿主，若真的要食用，處理時要戴上手套、洗淨雙手及料理工具，蔬果生食前也務必洗乾淨，這樣一來就能夠降低感染風險。