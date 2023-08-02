　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

學習CPR、穿假孕肚道具　竹山健康促進夏令營收穫豐

▲竹山秀傳醫院配合竹山靈德廟兒童夏令營，共同辦理「健康促進樂醫夏」活動。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

▲竹山秀傳醫院配合竹山靈德廟兒童夏令營，共同辦理「健康促進樂醫夏」活動。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳醫院配合竹山靈德廟兒童夏令營，共同辦理「健康促進樂醫夏」活動，讓200多位竹山、鹿谷、甚至來自台中市的孩子認識醫院特性及預防保健的重要，也透過分組闖關的遊戲與生動的體驗模式，學習正確的醫學知識與良好的生活習慣。

活動於8月1號在竹山國小舉行，現場設計8個遊戲關卡，安排急救教學、健康營養飲食、學習敬老愛幼、健康促進、病人安全等觀念的認識，各關卡在進行簡易介紹後，通過小遊戲讓孩童增加學習的興趣。

▲竹山秀傳醫院配合竹山靈德廟兒童夏令營，共同辦理「健康促進樂醫夏」活動。（圖／竹山秀傳醫院提供）

許多小朋友們在逐一體驗骨折固定、CPR、穿著假孕肚等並闖關後，也表示更能夠感受到病人受傷的痛苦，以及媽媽懷孕的辛苦，同時直呼如果變胖真的很不方便，身體也不健康。

▲竹山秀傳醫院配合竹山靈德廟兒童夏令營，共同辦理「健康促進樂醫夏」活動。（圖／竹山秀傳醫院提供）

▲竹山秀傳醫院配合竹山靈德廟兒童夏令營，共同辦理「健康促進樂醫夏」活動。（圖／竹山秀傳醫院提供）

竹山秀傳醫院副院長蔡味娟表示，希望藉此讓學童體驗並認識醫師、護理師、藥劑師、復健等專業職類體驗活動，加入易懂的醫學知識觀念，回家後也能間接帶動世代溝通，讓健康觀念走入家中，提高民眾的病識感，關注自我身心健康，也藉由多層次的活動帶領激發孩子敏銳的潛能創造力及團隊合作啟動的溝通力，增進自我觀察力、分析力、表達力與反應力，擁有自主學習的創造力。

ET快訊
NONO手機、筆電全被搜索！　淡定問警：可以找律師來嗎
快訊／NONO遭罵「人渣」！　火爆場面曝
快訊／NONO首度露臉！　低頭不發一語
快訊／卡努雙眼牆出現！　強風圈特大
快訊／內內要哭了！　最辣輔導長親密片外流源頭曝
快訊／北北基桃颱風假？　最快今晚8時宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

學習CPR、穿假孕肚道具　竹山健康促進夏令營收穫豐

台灣過動症學童僅2%求診　黃金三角系統助孩子正常發展

網傳65歲以上可申請輔具補助？　社會局：輔具補助有特定對象且需事先評估

EMU3000型火車替換台東5列次普悠瑪　每列新增153個座位數

西瓜鳳梨末班車正對時　香氣甜味深獲消費者青睞

「阿嬤救命」！假孫子詐騙又來了　警1招破解...保她10萬老本

擾寧車改裝車byebye　台南環警監聯手打噪！

高雄青創再推「雄挺利」　最高200萬元貸款5年免利息

「無法12秒內5次坐下站起」　醫師示警：恐患肌少症…心衰竭風險增高

PChome林口倉庫大火1860坪「燒成平地」　空拍火海驚悚曝光

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

曾助彰化「皮包骨3兄弟」！　6連霸里長倒田猝逝畫面曝

鳳梨向保母道歉「低頭鞠躬2次」　針對不實抹黑：會捍衛自己權益！　

發海警！卡努變肥拚中颱上限　「關鍵迴轉」路徑更詭恐發陸警

慈妹加持劉俊豪敲安打　告白「我愛你」閃瞎全場

學習CPR、穿假孕肚道具　竹山健康促進夏令營收穫豐

台灣過動症學童僅2%求診　黃金三角系統助孩子正常發展

網傳65歲以上可申請輔具補助？　社會局：輔具補助有特定對象且需事先評估

EMU3000型火車替換台東5列次普悠瑪　每列新增153個座位數

西瓜鳳梨末班車正對時　香氣甜味深獲消費者青睞

「阿嬤救命」！假孫子詐騙又來了　警1招破解...保她10萬老本

擾寧車改裝車byebye　台南環警監聯手打噪！

高雄青創再推「雄挺利」　最高200萬元貸款5年免利息

「無法12秒內5次坐下站起」　醫師示警：恐患肌少症…心衰竭風險增高

PChome林口倉庫大火1860坪「燒成平地」　空拍火海驚悚曝光

三星搶到NVIDIA大單　韓媒：已進入驗證階段

NONO手機、筆電、平板都遭搜索　淡定問警：可以找律師來嗎

台灣人最愛手機排行出爐！iPhone包辦前五名

郭子乾20年模仿過500人！點名侯友宜「最難」原因曝

快訊／NONO移送北檢複訊！全程低頭不語　1男衝現場怒罵：人渣

烏克蘭州長：俄無人機攻擊敖德薩港口糧倉　引發火災

八三夭生日月來了！　無預警宣布2重磅驚喜

藍駐美副代表疑散佈「賴清德爭訪華府」　假帳案、公費不倫戀黑歷史曝

滾水淋身虐死寵物貓判刑7月　新北男被起獲2千包毒咖啡遭羈押

1歲孫女「忘車上8小時」熱死！　阿嬤接小孩才發現沒反應了

地方熱門新聞

PChome林口倉庫大火1860坪　空拍火海曝光

林口PChome「2倉庫」陷入火海　狂燒800坪

「無法12秒內5次坐下站起」　醫師示警：恐患肌少症

竹市8月新制上路　

新北禁捕售「抱卵母蟹」　違規最高可罰15萬

台東社會住宅「仁和好室」8月發包

高雄青創再推「雄挺利」　最高200萬元貸款5年免利息

瑞芳福龍宮陸橋拆除　濱海公路8／7夜間封閉

68歲公僕退休！就服中心助他再就業

基隆表揚模範父親　謝國樑盼家庭價值表率

基隆市公車招駕駛　全勤薪資5萬元

社會局：輔具補助有特定對象且需事先評估

假孫子詐騙又來　警保她10萬老本

雲林縣議長沈宗隆將請辭　「他」接棒呼聲最高

更多熱門

相關新聞

竹山鎮成立蔬果農藥殘毒快速檢驗室

竹山鎮成立蔬果農藥殘毒快速檢驗室

農藥殘留是民眾在購買食材相當重視的問題，竹山鎮公所特地成立「蔬果農藥殘毒快速檢驗室」為民眾健康把關，大多用在竹巢市集的生鮮蔬果販售，其餘用在「社區關懷據點食材」和「社區食農教育課程」的檢驗，至今1年多來累計超過700件皆合格，希望讓購買蔬果民眾能夠買得安心、吃得放心。

紙風車新版藝術卡車7／29開進竹山

紙風車新版藝術卡車7／29開進竹山

蔡培慧邀文化部現場勘查竹山百年打鐵店

蔡培慧邀文化部現場勘查竹山百年打鐵店

紙風車7／1竹山公演《台灣幻想曲》

紙風車7／1竹山公演《台灣幻想曲》

竹山下坪吊橋紫斑蝶翩翩飛舞

竹山下坪吊橋紫斑蝶翩翩飛舞

關鍵字：

健康促進樂醫夏竹山鎮兒童夏令營

讀者迴響

熱門新聞

卡努恐變強颱　新北可達「颱風假」標準

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

NONO見警搜家「淡定吐1句話」！關鍵證物曝光　

黃嘉千告家暴「夏克立被抓去關」委屈哭了！

卡努更強了！氣象局估今17:30發陸警

Live／卡努估周四深夜觸陸！1縣市恐達停班課標準

日媒挖內幕怒了：被福原愛騙慘！爆早預謀「捅刀江宏傑」

陳子玄兒「突然失去意識」急送醫！

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

萬安演習「魄力妹」晃6秒爆紅　個人IG神到了

麥當勞女神被好友「誘拍16支影片」敲詐200萬

即／NONO捲性侵「今赴北市婦幼隊偵訊」！1030移送北檢

張育成1揮棒　美體育作家搖頭：非大聯盟打者

「BMW-9999」車牌本尊不是BMW！車款曝光

Live／卡努轉彎暴風圈逼台　首發海警

更多

最夯影音

更多
美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢

美國打工4個月賺50萬！ 　同時3份兼職＋自律省錢
浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

浮誇甜心應援！李多慧看傻　被邀共舞「害羞→放開扭動」

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

徐乃麟一個個問「要結婚了嗎」　狂攻她們戀情巫苡萱急喊：閉嘴！

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

李玟永別了...將羽化成仙　2姊姊捧遺照痛哭全場成淚海

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

廖老大台中200坪旗艦1年收攤　月燒50萬頂不住！清空畫面曝

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面