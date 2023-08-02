學習CPR、穿假孕肚道具　竹山健康促進夏令營收穫豐

▲竹山秀傳醫院配合竹山靈德廟兒童夏令營，共同辦理「健康促進樂醫夏」活動。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山秀傳醫院配合竹山靈德廟兒童夏令營，共同辦理「健康促進樂醫夏」活動，讓200多位竹山、鹿谷、甚至來自台中市的孩子認識醫院特性及預防保健的重要，也透過分組闖關的遊戲與生動的體驗模式，學習正確的醫學知識與良好的生活習慣。

活動於8月1號在竹山國小舉行，現場設計8個遊戲關卡，安排急救教學、健康營養飲食、學習敬老愛幼、健康促進、病人安全等觀念的認識，各關卡在進行簡易介紹後，通過小遊戲讓孩童增加學習的興趣。

許多小朋友們在逐一體驗骨折固定、CPR、穿著假孕肚等並闖關後，也表示更能夠感受到病人受傷的痛苦，以及媽媽懷孕的辛苦，同時直呼如果變胖真的很不方便，身體也不健康。

竹山秀傳醫院副院長蔡味娟表示，希望藉此讓學童體驗並認識醫師、護理師、藥劑師、復健等專業職類體驗活動，加入易懂的醫學知識觀念，回家後也能間接帶動世代溝通，讓健康觀念走入家中，提高民眾的病識感，關注自我身心健康，也藉由多層次的活動帶領激發孩子敏銳的潛能創造力及團隊合作啟動的溝通力，增進自我觀察力、分析力、表達力與反應力，擁有自主學習的創造力。