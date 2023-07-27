竹山鎮成立蔬果農藥殘毒快速檢驗室　為市集、社區食品安全把關

▲竹山鎮公所去年成立「蔬果農藥殘毒快速檢驗室」至今，為民眾健康把關。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

農藥殘留是民眾在購買食材相當重視的問題，竹山鎮公所特地成立「蔬果農藥殘毒快速檢驗室」為民眾健康把關，大多用在竹巢市集的生鮮蔬果販售，其餘用在「社區關懷據點食材」和「社區食農教育課程」的檢驗，至今1年多來累計超過700件皆合格，希望讓購買蔬果民眾能夠買得安心、吃得放心。

鎮公所表示，檢驗作業與農業安全協會做配合：檢驗人員會前往鎮內社區進行供餐食材採樣，送至「蔬果農藥殘毒快速檢驗室」，並使用「蒼蠅頭」農藥檢測法，先將蔬果搗碎，再放入檢測的儀器，再放入檢測的儀器，過10分鐘分鐘就能知道這個產品是否有農藥殘留的問題。

鎮公所指出，執行農藥殘留檢測的檢驗師都有參加相關研習課程，並考取合格證照；目前在竹巢市集的生鮮蔬果販售已檢驗707件，全數合格，竹山社區關懷據點檢驗2項合格、富州社區食農教育課程5件合格，若有不合格的部分均會退回要求複驗。

竹山鎮長陳東睦強調，成立蔬果農藥檢驗室的主要目的，就是建立鎮內社區供餐農藥檢驗機制及強化社區供餐食材來源安全性，並提升社區食品安全觀念，以展現社區對長者健康的關愛。