瘋電影／貴公子　繼承財閥遺產需要拿心臟交換

文／賴賴

瘋言瘋語：

這真的是超厲害的劇本，剛開始以為是一部肅殺氣息凝重的動作黑冷片，直到貴公子出現開始，劇情急轉直下，整部電影男主不斷的在被追殺，非常非常厲害的劇本，劇情也無違和感，除了打不死的厲害保鑣男主以外，其他都具有高度娛樂效果，非常驚喜。

從一開始在貧民窟的韓菲私生子被親人找到，而且是個財閥開始，以為麻雀變鳳凰的青蛙王子終於變身，結果現實告訴你天下沒有白吃的午餐，要靠血緣領遺產，需要拿命來換，有錢人的世界都是算計，哪來的親情，爾虞我詐才能致富的黑道邏輯，結局有驚喜，轉折得太漂亮了，好看。

片 名：貴公子

英文片名：The Childe

類 型：動作、犯罪、懸疑/驚悚

上映日期：2023-06-21

片 長：01時58分

導演： 朴勳正

演員： 金宣虎(Kim Seonho) 、 姜太䝬 、 金剛于(Kim Kang Woo) 、 高雅羅(KO A LA)

國 家：韓國

語言：英語、韓語

發行公司：車庫



劇情大綱

拳擊手馬可（姜太䝬 飾）輾轉於菲律賓各個非法競技場，與生病的母親相依為命。為了籌措母親的手術費，馬可決定前往韓國尋找從未見過面的生父，沒想到路途中卻遇上神祕男子「貴公子」（金宣虎 飾）的追擊。除了貴公子，還有富二代韓理事（金剛于 飾），以及在韓國與馬可重逢的神祕女子允珠（高雅羅 飾）。各有目的的他們接連現身，在無法預測的混亂與瘋狂中，馬可即將揭開令人衝擊的真相……

▲拳擊手突然有個富翁生父來相認，而過程中又有奇怪的人物出現說是朋友，開頭充滿懸疑。

▲美女開車撞上拳擊手，並給予一大包美金道歉。

▲親哥哥原來是為了謀奪家產而期望延長父親壽命找來遺腹子弟弟移植心臟給病父。

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