瘋電影／Barbie芭比　女人的心聲

文／賴賴

瘋言瘋語：

以芭比娃娃的角度出發，這部電影的發揮空間實在太巨大了，除了美術設計有許多懷舊風格，大量２Ｄ設計令人拾回片段遺忘已久的回憶，好多畫面都似曾相識，而歌舞肯尼的設計，不僅符合芭比整體風格，更帶出不同的藝術風貌和感受，很從明的設計。

最厲害的莫過於劇本，像故事書的劇情，卻將人類社會和洋娃娃世界像平行宇宙般的安排，於是人類和芭比的對話成為這部電影最強大最震撼的內涵，雖然芭比以女性主義為出發點，但事實上，有很多內容放在男人身上也適用，這就是個人類世界的困擾，只不過在白人男性主流世界中，女人被壓榨太久太習以為常了，這部電影力道十足。

這部電影整體感就像是女藝人的心聲，她們都必須是『芭比』，才能在好萊塢立足，非常記得這一大段對白，大意是：做好女人本來就難，好像每個女生永遠都必須天生麗質，你必須瘦但不能太瘦，而且你永遠不能說你想變瘦，你只能說你想要健康，但事實上你就是得瘦，你必須有錢但不能要錢，最誇張的是你必須為老公的不良行為負責，但若你指出這不是你的問題，你就會被指責，或是被說是在抱怨，對男人來說，你永遠必須保持漂亮，但又不能過度漂亮讓其他男人感覺被你誘惑，或者威脅到其他女人，你永遠不可以變老、不可以無禮、不可以炫耀、不可以自私、不可以跌倒、不可以失敗，即使你做到了也沒有人給你獎牌。

整部電影美輪美奐，非常商業視覺，看得很滿足。電影也有內涵，難怪大賣。



片 名：Barbie芭比

英文片名：Barbie

類 型：冒險、奇幻、喜劇

上映日期：2023-07-20

片 長：01時54分

導 演： 葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)

演 員： 瑪格羅比(Margot Robbie) 、 雷恩葛斯林(Ryan Gosling) 、 亞莉安娜格林布拉特(Ariana Greenblatt) 、 海倫米蘭(Helen Mirren) 、 威爾法洛(Will Ferrell) 、 蕾培曼(Rhea Perlman) 、 麥可塞拉(Michael Cera) 、 艾瑪麥基(Emma Mackey) 、 尼古拉歌芙蘭(Nicola Coughlan) 、 艾美莉卡弗瑞娜(America Ferrera) 、 劉思慕(Simu Liu) 、 凱特麥金儂(Kate McKinnon) 、 亞利珊卓希普(Alexandra Shipp) 、 金斯李班阿迪爾(Kingsley Ben-Adir) 、 艾莫芮德芬諾(Emerald Fennell)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

芭比（瑪格羅比 飾演）在一個完美的地方過著完美的人生，會舉辦超級盛大的派對，有華麗音樂及排舞，每天都過著很棒的日子。但有一天怪事開始發生在芭比身上，她的洗澡水不熱，會從屋頂跌落，甚至發現她的腳跟竟然貼地了，變成扁平足。之後她決定與肯尼（萊恩葛斯林 飾演）進入真實世界，去探索事情的真相，並且引發一連串的意外事件。

片中其他卡司包括艾美莉卡弗瑞娜、凱特麥金儂、伊莎蕾、李察皮爾蒙、威爾法洛、麥可塞拉、雅瑞安娜葛林布雷、安娜克魯茲凱恩、哈莉尼夫、雅莉珊卓希普、金斯利本阿迪爾、劉思慕、舒提加特瓦、史考特伊凡、傑米德梅特里尤、康納斯溫德爾、莎朗魯妮、尼古拉考夫蘭、瑞圖艾莉亞、葛萊美得獎歌手杜娃黎波，以及奧斯卡金像獎影后海倫米蘭。

▲每個芭比都有房子，而且裝飾得美輪美奐。

▲芭比的日常就是玩樂舞蹈。

▲來到真實的世界來解決芭比為何有橘皮組織和想到"死"的問題。

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