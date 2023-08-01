車牌「BMW-9999」本尊不是BMW！車款曝光一票人驚：真的大老闆

▲BMW-9999的車牌不是掛在BMW車輛上。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

通常只要是連號、特別排列的車牌，都會被監理站拿來標售。近日有名網友在路上看見了一面「BMW-9999」的車牌，但車輛並不是BMW廠牌的車，而實際車款曝光以後，也讓網友們感到震驚，同時稱讚「真的是大老闆」。

一名網友近日在路上塞車時，意外看見了一輛掛有「BMW-9999」車牌的車輛，讓他感到十分新奇，於是拍了下來，到臉書社團「路上觀察學院」與社員們分享。

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從照片中可以看見，這輛掛有「BMW-9999」車牌的車輛，並非BMW的豪車，而是一輛TOYOTA的SIENNA，搭配全黑色的外觀，顯得十分低調。

對於這樣的奇妙畫面，不少網友驚喊，「這張牌居然不是BMW車主標到」、「我也遇到過一次」、「不敢相信BMW的車主居然沒有標這個牌」、「米漿車主搶輸人。」

▲這面BMW-9999車牌要價25.3萬元，價格十分驚人。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



不過，也有內行人揭露，其實TOYOTA的SIENNA是相當豪華的車輛，價格落在2、300萬之間，不但相當有力，乘坐起來也十分舒適，是大老闆的隱藏坐駕之一。

實際上到監理站查詢，這面車牌的決標金額為25萬3,000元，且標售時歷經了211次出價，競爭十分激烈，可以想見標下這塊車牌的車主，實力絕對相當不簡單。