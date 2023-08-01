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北北基桃景點暢遊卡8／1開賣　桃園限定優惠再加碼

▲《北北基桃景點暢遊卡》8/1正式開賣

▲《北北基桃景點暢遊卡》8/1正式開賣。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

除了《北北基桃》通勤族1200月票，桃園市政府觀旅局結合基隆、臺北及新北市共同合作，推出升級版的景點暢遊卡，囊括了基北北桃4縣市，共30處熱門旅遊景點，首次新增桃園8個景點，有大溪老茶廠、Xpark、橫山書法藝術館、臺灣客家茶文化館、小人國、富田花園農場、埔心牧場及手信霧隱城等熱門場館。

▲《北北基桃景點暢遊卡》8/1正式開賣

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桃園市政府觀旅局周柏吟局長表示，《北北基桃景點暢遊卡》8/1正式開賣，桃園限定優惠再加碼為方便遊客輕鬆購卡，提供實體及線上通路兩種購買通路，其中實體通路，採即買即取方式，可在臺北捷運臺北車站、西門站、松山機場站、雄獅旅遊—臺北站前門市、桃園捷運A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A18高鐵桃園站等7處購卡使用。

至於，線上通路，可在Klook、GetYourGuide、雄獅、ibon、Gomaji及太金等通路購買；或至北北基官網(https://funpass.travel.taipei/banner/Ticket)線上購卡。景點暢遊卡依使用天期，分為2日、3日及4日三種版本，更多好玩卡優惠訊息，請上桃園觀光導覽網(http://travel.tycg.gov.tw/)查詢。

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