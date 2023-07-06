桃捷挺猿聯票7日熱血開賣　 4球星登上桃捷一日票面

▲桃捷挺猿聯票7日熱血開賣，4名球星登上桃捷一日票面。(圖／桃捷提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃捷公司和樂天桃猿球團再次合作推出「桃捷挺猿聯票」，7日熱血開賣，推出四位人氣球星票面圖像，也新增全家便利商店FamiPort線上劃位服務。桃捷今日表示，「桃捷挺猿聯票」有平日、假日兩款票組，每組內含桃園機場捷運線的「挺猿一日票」及樂天主場例行賽內野門票兌換券各1張。

桃捷指出，迎接中華職棒下半季球賽開打，桃捷公司為了回饋球迷，這次推出的挺猿聯票圖像有異於過往，而是以「年度MVP林立」、「陳陳大丈夫陳冠宇」、「光速神威陳晨威」、「老虎黃子鵬」等四位球星的圖像為這次「桃捷挺猿聯票」的設計版面，計分兩款圖像。

「桃捷挺猿聯票」有平日、假日兩款票組，每組內含桃園機場捷運線的「挺猿一日票」及樂天主場例行賽內野門票兌換券各1張。平日票組售價400 元，原價670元（桃園機場捷運線一日票320元+球賽兌換券350元=670元)、假日票組售價550元，原價820元(桃園機場捷運線一日票320元+球賽兌換券500元=820元)。這兩款票組在桃園機場捷運線各車站冾購，持有的票面圖像是「年度MVP林立與陳陳大丈夫陳冠宇」。

開賣的挺猿聯票有全家便利商店FamiPort線上劃位功能，要記得持FamiPort票券再去車站兌換「挺猿一日票」，這兩款票組平日票組45O元，假日票組600元，票組票面圖像是「光速神威陳晨威與老虎黃子鵬」。