　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4年移除6.6萬尾日月潭魚虎幼魚　「不移除成魚」理由曝

▲抱卵魚虎張著血盆大嘴，威脅日月潭既有生態。（圖／資料照片，「日月潭一等高」臉書粉專提供）

▲抱卵魚虎張著血盆大嘴，威脅日月潭既有生態。（圖／資料照片，「日月潭一等高」臉書粉專提供）

記者高堂堯／南投報導

有「魚虎」之稱的外來物種小盾鱧，近年來侵入日月潭後，因生長快速且兇猛，已對對當地既有生態環境、漁業資源造成嚴重破壞和衝擊；南投縣政府統計，自109年開始，近4年來已移除超過6萬6千尾幼魚。

縣政府表示，經蒐集相關資料及觀察發現，日月潭魚虎孵化後的幼魚會集結成一團團「魚球」，因此自107年起每年在魚虎繁殖季節都會進行監測，一旦發現成群的幼魚出現，就會以電氣設備進行移除工作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投縣政府持續進行日月潭魚虎移除作業，以維護生態。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府持續進行日月潭魚虎移除作業，以維護生態。（圖／南投縣政府提供）

近來有民眾質疑為何不針對成魚進行移除？縣府農業處對此回應，移除成魚需要耗費相當高的人力物力，且效果難以掌控，當前目標應以有限的經費資源盡力減少族群數量、降低生態衝擊，且有熱心民眾自主投入釣魚「除虎」，據悉也有不錯的成果。

縣府亦強調，使用電氣設備捕魚需經過申請才能作業， 目前僅由固定人員進行移除工作，呼籲民眾切勿以身試法，避免受罰；此外，日月潭係屬日月潭國家風景區和台電公司管理之水庫範圍，民眾應遵守「日月潭國家風景特定區管理處管有設施禁止垂釣事項」相關規定，使用釣具或其他工具進行捕魚工作，應向台灣電力公司申請許可，並於許可活動區域進行。

ET快訊
醫遭痛毆逼開「巴氏量表」！火爆男出庭：我法律系的
雞排妹婚後被報導「床戰50人」怒提告　三立記者慘了
ET民調／郭台銘參戰「柯文哲支持度掉7.2%」　四腳督賴清德
李玟火化2姊姊哭斷腸軟腿　「老公Bruce躲後排」遠觀
妻賠光500萬遭老公打死　恐怖內幕曝光！有3人下手
快訊／卡努逼近！　龜山島「明起封島3天」
ET民調／侯友宜支持度止跌回升　藍軍歸隊鐵票獲72.8％支持
又有麥當勞熄燈！結束29年營業

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小劇場演不停！「戲精」星座TOP5　第一名眼裡心裡全是戲

北北基桃景點暢遊卡8／1開賣　桃園限定優惠再加碼

天使輪又現油汙！海上驚見零星帶狀油花　急派潛水員下水堵漏

準備賺大錢了！「3星座」8月財運旺爆　第1名快刷存摺有驚喜

情侶「等多久可以愛愛？」　過來人羞曝答案：2天就達陣

文房徐瑞芬瓷繪創作展　日式老屋展現瑞彩繽紛

雙降！新冠中重症通報再減2成　流感脫離高原期「仍增23重症、3死」

你的母校還在嗎？盤點今起新學年「退場、合併、更名」學校一次看

卡努「侵北北基機率增」　可能放颱風假時間曝！一圖看雨區變化

男友脫口「好大！」小胸妹卻崩潰了　曝1煩惱全場吵翻

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

「海底哥吉拉」大口嗑海藻！　兇猛外表卻不吃肉成反差萌

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

男童突然用力壓玻璃桌　下秒直接碎裂旁人傻眼

朱碧石來了！被摔直接暴怒XD　嗨跳開花舞、《Queencard》

小劇場演不停！「戲精」星座TOP5　第一名眼裡心裡全是戲

北北基桃景點暢遊卡8／1開賣　桃園限定優惠再加碼

天使輪又現油汙！海上驚見零星帶狀油花　急派潛水員下水堵漏

準備賺大錢了！「3星座」8月財運旺爆　第1名快刷存摺有驚喜

情侶「等多久可以愛愛？」　過來人羞曝答案：2天就達陣

文房徐瑞芬瓷繪創作展　日式老屋展現瑞彩繽紛

雙降！新冠中重症通報再減2成　流感脫離高原期「仍增23重症、3死」

你的母校還在嗎？盤點今起新學年「退場、合併、更名」學校一次看

卡努「侵北北基機率增」　可能放颱風假時間曝！一圖看雨區變化

男友脫口「好大！」小胸妹卻崩潰了　曝1煩惱全場吵翻

本土劇男星雙喜臨門！　老婆挺5月孕肚拍婚紗

高鐵服勤員實習生「安全訓練課程」　確保營運及旅客安全

《暗黑破壞神4》玩家分享各式屠夫擊殺法　雖然卑鄙但是有效

獸醫下班等紅燈…副駕突探出「爆氣狗頭」嗆聲　罵到爆牙笑翻千人

黃捷跨界變「唱跳女團團長」！　偶像雙馬尾造型首度曝光

中南部5家牛角燒肉轉總部直營！8／3陸續恢復營業　漢巨店確定熄燈

吳宗憲愛將決鬥「奧運小清新」！　超慘結局曝光「全身都掛彩」

友通、邁達特同步重訊　將說明關係人股權交易事宜

蹂躪91女童還偷拍！45歲幼保員變態行徑澳警也嚇壞　靠棉被逮惡狼

台南YouBike 5個月啟用233站　台南車站日均347人次借用奪冠

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

生活熱門新聞

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

快訊／卡努很魁梧！　北部今早颱風雨來了

卡努進逼！北部風力近颱風假標準

卡努路徑南修！這天起半個台灣有雨

「台版娜美」肚皮舞國際賽奪3金　同框國旗合照

即／丹丹漢堡廣東店結束營業　粉絲含淚送別

女友「4男2女遊墾丁」穿比基尼爽玩！他爆難受

小嬸懷「男孫」　婆婆伺候三餐！孩一出生逆轉了

氣象局20:30發布海警　明起全台迎雨

卡努侵台機率增　可能放假時間曝

更多熱門

相關新聞

專家聯手呈現「夢蛇」藝術　為生態及蛇類保育開啟全新視野

專家聯手呈現「夢蛇」藝術　為生態及蛇類保育開啟全新視野

台灣蛇類研究的權威杜銘章教授和享譽國際的藝術家郭詩謙，攜手打造台灣五大毒蛇系列陶藝創作—「夢蛇」茶碗，旨在透過藝術的方式提高大眾對台灣五大毒蛇及海蛇的認識，進一步推動蛇類保育和生態的維護。

瞄準頂奢度假客　日月潭旁法式建案推「代租代管」

瞄準頂奢度假客　日月潭旁法式建案推「代租代管」

九族文化村「海陸空」3玩法嗨爆夏天

九族文化村「海陸空」3玩法嗨爆夏天

台塑聯手台塑化疏伐濁水溪紅樹林

台塑聯手台塑化疏伐濁水溪紅樹林

日月潭空拍出現「雙巨魚搶吞九蛙」奇景

日月潭空拍出現「雙巨魚搶吞九蛙」奇景

關鍵字：

日月潭魚虎移除生態外來種

讀者迴響

熱門新聞

獨／光陽國民125機車下殺3開頭

快訊／00878配息金額出爐！年化配息率6.4%　8／16除息

光陽GP125促銷揭曉最低39800入手

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

颱風假機率增！氣象局估今20:30發海警

快訊／李玟老公離場遭飆罵「下地獄」！　親回2句話網全炸鍋

林襄跳嗆司上衣爆開　網：太猛包不住

快訊／福原愛聲明再轟江宏傑「用輿論埋葬我」！

掛太陽總會貼A片　連千毅大哥說重話

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

唱一半突被罵「不要臉」！　羅志祥不忍了：演唱會到此結束　

李玟靈堂突傳來「媽媽我想妳」全場潰堤哭號！

懷孕7個月被痛毆掐脖！《流星花園》男星妻宣布和好

阿伯半夜翹腳「坐超商ATM前」！釣出內行解惑

卡努長大了！今變天最快晚間海警　大轉彎最近時間曝

更多

最夯影音

更多
媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖
問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

問幼犬邊牧「想喝奶嗎？」　牠正確回覆+折手翻肚❤

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

「麗寶賽車場」賽道體驗　重機騎士過彎自撞身亡

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

蕭亞軒送別李玟崩潰痛哭　「我會保護妳」她心碎曝姐妹情

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

李玟二姐致詞：我很難裝開心　COCO生前影片曝....全看哭

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面