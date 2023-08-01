4年移除6.6萬尾日月潭魚虎幼魚　「不移除成魚」理由曝

▲抱卵魚虎張著血盆大嘴，威脅日月潭既有生態。（圖／資料照片，「日月潭一等高」臉書粉專提供）

記者高堂堯／南投報導

有「魚虎」之稱的外來物種小盾鱧，近年來侵入日月潭後，因生長快速且兇猛，已對對當地既有生態環境、漁業資源造成嚴重破壞和衝擊；南投縣政府統計，自109年開始，近4年來已移除超過6萬6千尾幼魚。

縣政府表示，經蒐集相關資料及觀察發現，日月潭魚虎孵化後的幼魚會集結成一團團「魚球」，因此自107年起每年在魚虎繁殖季節都會進行監測，一旦發現成群的幼魚出現，就會以電氣設備進行移除工作。

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▲南投縣政府持續進行日月潭魚虎移除作業，以維護生態。（圖／南投縣政府提供）

近來有民眾質疑為何不針對成魚進行移除？縣府農業處對此回應，移除成魚需要耗費相當高的人力物力，且效果難以掌控，當前目標應以有限的經費資源盡力減少族群數量、降低生態衝擊，且有熱心民眾自主投入釣魚「除虎」，據悉也有不錯的成果。

縣府亦強調，使用電氣設備捕魚需經過申請才能作業， 目前僅由固定人員進行移除工作，呼籲民眾切勿以身試法，避免受罰；此外，日月潭係屬日月潭國家風景區和台電公司管理之水庫範圍，民眾應遵守「日月潭國家風景特定區管理處管有設施禁止垂釣事項」相關規定，使用釣具或其他工具進行捕魚工作，應向台灣電力公司申請許可，並於許可活動區域進行。