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南橫崩塌驚悚空拍畫面曝！路基流失300m　埡口至向陽封閉3個月

記者陳宏瑞／高雄報導

杜蘇芮颱風短時間在南橫山區降下驚人雨量，造成南橫公路邊坡坍方、土石流及落石等災損，公路總局第三養護工程處經過搶修勘驗後，發現南橫38.8公里至39.2公里有一處路基嚴重流失約300公尺，造成埡口平台至向陽間道路中斷，無法通行，三工處從7月31日起暫時封閉南橫的東西向通行進行搶修，預計將管制3個月到10月30日止。

▲▼南橫斷了 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲杜蘇芮颱風造成南橫公路地基流失300公尺，將封閉搶修3個月。（圖／公路總局三工處提供）

▲▼南橫斷了 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲杜蘇芮颱風造成南橫公路地基流失300公尺，將封閉搶修3個月。（圖／公路總局三工處提供）

南橫公路是台灣的3條橫貫公路之一，屬於省道台20線，一般僅稱台20線的山區段為南橫公路。以台南市為起點，行經高雄市甲仙、六龜、桃源等鄉鎮，終點為台東縣關山鎮，沿途有著壯麗的山景、岩壁及溪流，但2009年受到「莫拉克颱風」帶來的豪雨重創而封閉之後，經過13年的修復，終於去年5月1日正式開放通車。

不料，7月底的杜蘇芮颱風再度為南部山區帶來強風豪雨，颱風過後，三工處甲仙工務段及關山工務段第1時間巡查沿線有多處小坍方及落石，隨即進行清理搶通，而較大災害有30.4k（檜谷路段）及41.7k（向陽路段）等二處因土石流及山谷溪水暴漲流入大量土石淹埋道路，人、車無法通行。

▲▼南橫斷了 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲杜蘇芮颱風造成南橫公路地基流失300公尺，將封閉搶修3個月。（圖／公路總局三工處提供）

經過兩天的搶通，甲仙工務段及關山工務再巡視埡口平台至向陽路段間，在里程約38.8公里到39.2公里間有一處路基嚴重流失約300公尺，造成埡口平台至向陽間道路中斷，無法通行。

三工處表示，路基缺口路段是卑南溪上游的源頭為哈里博松溪，亦為舊雪峰橋場址，過去該溪上邊坡有大量崩坍造成崩積土砂堆積，本屬易生土石流動區域，前期災害採短期簡易之貨櫃工法辦理修復，並搭配防災管理即坍即修方式維持道路開放通行，接續辦理中期橋梁提升工程，目前施工中，但依據中央氣象局向陽雨量站統計杜蘇芮颱風期間在這地區降下803mm的雨量，造成溪流擴張超出原貨櫃工法設計抗災能力甚多，故造成通行便道之路基流失約300公尺及路基沉陷變形災害約100公尺，故造成道路無法通行。

▲▼南橫斷了 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲杜蘇芮颱風造成南橫公路地基流失300公尺，將封閉搶修3個月。（圖／公路總局三工處提供）

關山工務段指出，雖立即啟動後續災害搶修策略，但因災害位屬海拔2600公尺，施工環境惡劣，且正屬夏季多雨易起霧時節，嚴重影響施工推展，預定施工自7月31日至10月30日止，該時段將進行施工管制，禁止一般車輛通行埡口平台至向陽路段。

▲▼南橫斷了 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲杜蘇芮颱風造成南橫公路地基流失300公尺，將封閉搶修3個月。（圖／公路總局三工處提供）

未來3個月用路人於梅山口管制站在通行管制時段進入，亦即自高雄端進入者，僅能於埡口平台迴轉下山，即採西進西出開放通行措施，預計前往「台東」之旅者勿通行；東端用路人於向陽管制站將無法進入管制路段，亦即自台東端進入之用路人，僅能於向陽遊樂區入口迴轉下山，即採東進東出開放通行措施，預計前往「高雄」之旅者勿通行。

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