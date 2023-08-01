卡努「侵北北基機率增」　可能放颱風假時間曝！一圖看雨區變化

▲颱風卡努周四、五離台灣最近。（圖／翻攝自RAMMB）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」來勢洶洶，中央氣象局將於今日晚上八點半發布海上警報，另目前預報顯示，颱風周四到周五上半天最近，暴風圈離東北角陸地非常靠近，若路徑再往西偏或暴風半徑擴大，也有機會發布陸上警報。明日起北部雨勢更增，連中南部都會有雨，全台受颱風影響，到下周一天氣都不穩定。

氣象局預報員徐仲毅表示，卡努目前位於台北東方七百公里海面上，颱風眼清晰，暴風半徑接近正圓形，還有機會稍微增強，未來將往西北西朝東北部外海前進，之後迴轉遠離，預計周四到周五上半天離台灣最近，暴風圈非常靠近東北角陸地，估周五下半天到周六遠離。

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▲▼卡努颱風最新位置及路徑預測，暴風圈侵台機率達七成。（圖／氣象局）

氣象局將於今晚八點半發布海上警報，徐仲毅指出，因颱風暴風圈非常靠近台灣陸地，若路徑往西偏移或暴風半徑擴大都可能觸陸，因此仍不排除發布陸警。

明日颱風更靠近，北部降雨比今天更明顯，中南部天氣也不穩定。周四、五颱風最接近台灣，加上西南風增強，北台灣雨勢劇烈且有局部大雨，中南部山區也可能出現局部大雨。東半部因背風沉降有高溫，周四花東可能有焚風。

周六到下周一颱風北轉遠離，但因西南風影響，中南部降雨反而增加，其他地區也容易有午後雷陣雨，天氣不穩定。

▼未來降雨趨勢。（圖／氣象局）