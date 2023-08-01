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搭訕國中女要LINE！色狼送「千元鈔+小鳥照」　還淫喊：讓乾爸X妳

▲▼女大生,少女,女高中生,女學生。（圖／資料照片）

▲噁男傳送鳥照給國中生，引誘對方拍裸照。（示意圖，非本案當事人／資料照）

記者黃資真／台北報導

台北一名林姓男子在捷運龍山寺站附近搭訕14歲少女，進一步交換LINE後，林男以少女「乾爸」自稱，傳送露鳥照、零用錢等引誘「乾女兒」自拍裸照，但少女直接不讀不回，報警處理。台北地院依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪判處林男2年、緩刑5年。

判決指出，林男在2022年10月21日下午5時許鎖定國中生小星（化名）上前攀談，藉故要到LINE，2人聊了幾天後，林男開始露出色狼本性，從同月25日至27日間，以「乾爸」自稱，傳送露鳥、千元大鈔的照片，引誘小星拍裸照，甚至暗示性交易。

林男傳訊內容中提及「妹妹我好像在舒服了」、「這是乾爸的XX你有看清楚嗎」、「讓乾爸X你，你真的會超級爽的」、「我已經脫光光一邊看A片一邊想著在X你」，並描述其孫女或其他幼齡女子裸露下體給他觀看，更詳述2人發生性行為的幻想情境，小星不堪其擾，直接把對話紀錄交給警方。

法官審酌林男終能坦承犯行，已見悔意，雖表明想調解，惟小星無意願和解，考量林男無前科，經過此次教訓已有警惕，依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪處有期徒刑2年，緩刑5年，應於判決確定2年內，向公庫支付10萬元，並接受法治教育課程5場次。可上訴。

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