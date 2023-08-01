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登革熱本周將破千例！台南雲林再增2重症　爆心衰竭惡化、意識受損

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情延燒，疾病管制署今（1）日公布上周新增215例登革熱本土病例，今年累積病例已經來到845例，本周很可能就突破千例。疾管署也公布新通報2起重症，分別發生在台南與雲林，都是60歲以上長者，前者因為本身有心衰竭，染登革熱之後狀況惡化，後者則是出現休克、呼吸衰竭與意識受損，都在加護病房治療中。

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

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依據疾管署統計，國內上周(2023年7月25日至7月31日)新增215例登革熱本土病例，個案居住地為臺南市(167例)、雲林縣(33例)、高雄市(11例)、南投縣(2例)、屏東縣(1例)及臺中市(1例)。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，目前社區已出現第一型及第二型登革病毒，曾感染登革熱、年長及高風險族群須持續注意重症警示徵象及出血徵兆。

疾管署也公布上周新增2起登革熱重症，防疫醫師林詠青表示，一例是台南市60多歲男性，有潛在病史，他7月下旬一開始出現發燒、發冷症狀，伴隨呼吸喘，血氧量不到，就醫時血小板下降，檢驗確認感染登革熱。個案本身有心衰竭病史，感染登革熱後心衰竭狀況嚴重。

另一例為雲林70多歲女性，也有潛在疾病，7月中旬發燒、肌肉痠痛，經過就醫症狀仍然持續，且有食慾下降，上腹部疼痛。發病一周症狀沒有改善，再度到醫院就醫，發現血小板、白血球數字低，也有發現出疹狀況，胸部X光肺浸潤增加，研判感染登革熱造成重症，出現休克、呼吸衰竭與意識受損，構成重症。這兩人都在7月下旬住進加護病房，目前生命徵象穩定，意識狀況改善，還在住院治療。

▲南投縣衛生局公布本土登革熱確診夫妻病例，指其感染源為雲林縣古坑鄉。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣出現登革熱個案。（圖／南投縣政府提供）

疾管署統計，今年截至7月31日累計845例本土病例，其中臺南市691例、雲林縣115例、高雄市32例、臺中市3例、屏東縣及南投縣各2例，全國病例數為近10年以來同期最高；個案年齡介於未滿10歲至90多歲，其中大於60歲以上個案佔43%(361例)，高於2014至2022年60歲以上累計個案數占比(26%)；今年累計9例重症病例，年齡介於60多歲至80多歲，分別為雲林縣7例及臺南市2例，其中3例住院中，另累計1例死亡病例。

上周國內才經歷杜蘇芮颱風，各地出現降雨，發言人曾淑慧表示，預期本周累積本土登革熱將破千例，而埃及斑蚊登革熱傳播效率較高，主要分布在嘉義縣以南，這些縣市風險會比北部稍高，但是全台都有白線斑蚊，像是今年疫情熱區雲林也是白線斑蚊分布區域，所以各地都還是有風險。

曾淑慧表示，颱風過後，因為經歷風雨沖刷，首周的病媒蚊指數與陽性率會略低，但是因為颱風過後的新增積水容器，蟲卵花費一周時間孵化，所以颱風過後兩周恐怕開始有病媒蚊指數上升、陽性率升高情況，呼籲民眾落實積水容器清楚，把風險降至最低。

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