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白營「vote white」登外媒　獨立媒體BNN：柯文哲以爭議言論聞名

▲▼民眾黨英文網站標語爭議，登上國外獨立媒體BNN。（圖／BNN Breaking網站）

▲民眾黨英文網站標語爭議，登上國外獨立媒體BNN。（圖／BNN Breaking網站）

記者陶本和／台北報導

在總統職權中「外交事務」無非是重中之重，而民眾黨總統參選人柯文哲所屬政黨，其英文網站標語出現「vote white，vote right」，被質疑和美國極右派種族訴求一致，引起議論；31日該事件登上由互聯網廣告公司創辦人Gurbaksh Chahal成立的獨立媒體「BNN Breaking The People's Network」。BNN在文中點出，民眾黨對國際事務缺乏敏感性與理解，也以「爭議人物」來形容柯文哲。

BNN以「Vote White, Vote Right: The Controversy Surrounding Taiwan People’s Party New Slogan」（投白、投右：圍繞台灣民眾黨新口號的爭議）為題報導，首先點出，在台灣常常會以顏色來作為政黨的區別，而台灣民眾黨（TPP）則是「白色」，該政黨在官網上新的口號標語「vote white，vote right」，因為跟過去白人至上主義口號相似，而引起議論。

BNN指出，從國際角度來看，該口號跟惡名昭彰的「3K黨」有關聯。報導引述批評者的評論，該人士認為，3K黨這樣的團體在世界許多地區被視為極具爭議性與問題的，這顯示民眾黨對於國際事務缺乏敏感性和理解。

在台灣的政治背景方面，BNN表示，台灣過去有一段時期被稱為「白色恐怖」時期，在這樣背景下，該政黨選擇以「白色」作為該黨的代表顏色，也同樣受到質疑。

對於柯文哲，BNN在報導中指出，身為民眾黨總統參選人的柯文哲，涉入爭議問題其實並不陌生，他常常以爭議性言論而聞名，過去也發表過性別歧視的言論；不過，根據台灣最近的各式民調，柯文哲仍高居第二，而民眾黨也被視為第三大政黨。

對於本次民眾黨英文網站上寫「Vote White Vote Right」的爭議，民眾黨發言人林子宇31日上午出面受訪表示，起初網站是交給小編做圖片美編，而當時小編用意是想表達「支持白色力量是個正確選擇」，雖然台灣沒有白人至上主義概念，但近期有許多西方友人、網友給予建議，而民眾黨會從善如流，針對此部分先進行修改，剛好英文網站近期要做視覺內容整體翻修，所以就先將此篇圖文下架。

▼民眾黨英文官網惹議。（圖／翻攝網站）

▲▼民眾黨英文官網惹議，賴香伶幫護航。（圖／翻攝網站）

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