白營「vote white」登外媒　獨立媒體BNN：柯文哲以爭議言論聞名

▲民眾黨英文網站標語爭議,登上國外獨立媒體BNN。(圖/BNN Breaking網站)

記者陶本和/台北報導

在總統職權中「外交事務」無非是重中之重,而民眾黨總統參選人柯文哲所屬政黨,其英文網站標語出現「vote white,vote right」,被質疑和美國極右派種族訴求一致,引起議論;31日該事件登上由互聯網廣告公司創辦人Gurbaksh Chahal成立的獨立媒體「BNN Breaking The People's Network」。BNN在文中點出,民眾黨對國際事務缺乏敏感性與理解,也以「爭議人物」來形容柯文哲。

BNN以「Vote White, Vote Right: The Controversy Surrounding Taiwan People’s Party New Slogan」(投白、投右:圍繞台灣民眾黨新口號的爭議)為題報導,首先點出,在台灣常常會以顏色來作為政黨的區別,而台灣民眾黨(TPP)則是「白色」,該政黨在官網上新的口號標語「vote white,vote right」,因為跟過去白人至上主義口號相似,而引起議論。

BNN指出,從國際角度來看,該口號跟惡名昭彰的「3K黨」有關聯。報導引述批評者的評論,該人士認為,3K黨這樣的團體在世界許多地區被視為極具爭議性與問題的,這顯示民眾黨對於國際事務缺乏敏感性和理解。

在台灣的政治背景方面,BNN表示,台灣過去有一段時期被稱為「白色恐怖」時期,在這樣背景下,該政黨選擇以「白色」作為該黨的代表顏色,也同樣受到質疑。

對於柯文哲,BNN在報導中指出,身為民眾黨總統參選人的柯文哲,涉入爭議問題其實並不陌生,他常常以爭議性言論而聞名,過去也發表過性別歧視的言論;不過,根據台灣最近的各式民調,柯文哲仍高居第二,而民眾黨也被視為第三大政黨。

對於本次民眾黨英文網站上寫「Vote White Vote Right」的爭議,民眾黨發言人林子宇31日上午出面受訪表示,起初網站是交給小編做圖片美編,而當時小編用意是想表達「支持白色力量是個正確選擇」,雖然台灣沒有白人至上主義概念,但近期有許多西方友人、網友給予建議,而民眾黨會從善如流,針對此部分先進行修改,剛好英文網站近期要做視覺內容整體翻修,所以就先將此篇圖文下架。

▼民眾黨英文官網惹議。(圖/翻攝網站)