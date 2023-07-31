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誠聖宮關公文化節系列活動8／4登場　邀請真人藝閣全國冠軍登場

▲桃園市蘆竹區誠聖宮揮別疫情將於8/4日至8/10舉辦關公文化節系列活動，邀請獲得全國冠軍的真人藝閣首度在蘆竹鄉親前演出。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘆竹區誠聖宮揮別疫情將於8/4日至8/10舉辦關公文化節系列活動，邀請獲得全國冠軍的真人藝閣首度在蘆竹鄉親前演出。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區誠聖宮將於8月4日至10日舉辦關公文化節系列活動，主委劉勝全表示，前兩年因疫情因素停辦路跑活動、祝壽活動亦縮小規模舉辦，今年疫情解封，廟方將擴大舉辦系列活動，包括吃湯圓感謝眾神、祖先上半年庇佑，祈求下半年諸事順遂平安，暑假期間邀請「如果劇團」演出，適合大人小孩闔家觀賞，另還邀請曾獲全國冠軍的真人藝閣九天玄女首度在蘆竹登場演出，誠聖宮管理委員會邀請鄉親共同慶祝關聖帝君生日，體驗關公魅力。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮管委會主委劉勝全說明關公文化節系列活動內容。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘆竹區誠聖宮管委會主委劉勝全說明關公文化節系列活動內容。（圖／記者沈繼昌攝）

誠聖宮主委劉勝全指出，廟方今年下半年擴大舉辦關聖帝君聖誕千秋系列活動，歡迎信眾大德同來賀壽、祈福保平安，系列活動包括8/4天赦日祈福，最強補秋運、補財庫，廟方聘請道長替信眾消災解厄、安神化煞，祈求兔年下半年身心安頓、財運亨通。

8/5桃園藝術巡演蘆竹場邀請「如果劇團」演出，適合親子闔家觀賞演出；8/6「2023關公有愛武財神路跑」活動，看武財神聯手，讓您荷包滿滿、滿載而歸。8/7「契子回宮」祝壽歡慶父親節。8/8日上午8點蒞宮參拜即送三層肉蛋糕，送完為止。8/9「神禧蘆竹夜巡遶境」活動，車隊陣容浩大，最大亮點為邀請曾獲全國冠軍真人藝閣首度在蘆竹登場，九天玄女下凡演出。8/10進入最高潮「關聖帝君聖誕」祝壽大典。

▲桃園市蘆竹區誠聖宮揮別疫情將於8/4日至8/10舉辦關公文化節系列活動，管委會今天邀請真人藝閣、電音三太子現場臨演，也歡迎鄉親信眾活動期間闔家參與。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘆竹區誠聖宮揮別疫情將於8/4日至8/10舉辦關公文化節系列活動，管委會今天邀請真人藝閣、電音三太子現場臨演，也歡迎鄉親信眾活動期間闔家參與。（圖／記者沈繼昌攝）

劉勝全強調，今年活動期間，還有驚奇禮物大放送，詳情請可上網搜尋「桃園蘆竹誠聖宮」臉書粉絲專頁或加入官方LINE帳號，以免漏接好康訊息，誠聖宮是蘆竹居民信仰中心，主祀關聖帝君，也是桃園國際機場捷運守護神（航空城武財神），祈求帝君庇佑地方蓬勃發展，在2023關公文化節活動期間，誠聖宮管委會誠摯邀請信眾與市民朋友共同慶祝帝君生日，並體驗關公魅力。

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